San Luis decretó asueto este viernes para impulsar el turismo

El gobernador Claudio Poggi decretó asueto administrativo para este viernes 10 de julio en San Luis. La medida busca promover el turismo interno y generar un impacto positivo en sectores como hotelería, gastronomía y comercio.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, decretó asueto administrativo para este viernes 10 de julio para todo el personal de la Administración Pública Provincial y los beneficiarios dependientes de la Dirección de Inclusión Social.

La medida busca extender el descanso luego del feriado nacional del 9 de julio por el Día de la Independencia y fomentar el turismo interno dentro de la provincia.

Según el decreto firmado por el Ejecutivo provincial, el objetivo es incentivar los viajes y las actividades recreativas para fortalecer la economía local y beneficiar a sectores vinculados al turismo.

La disposición apunta especialmente a impulsar la actividad de hoteles, cabañas, gastronomía, comercios, espacios culturales y propuestas de entretenimiento en distintos destinos turísticos de San Luis.

El asueto no alcanzará a los servicios esenciales. Los organismos vinculados a Seguridad, Salud, DOSEP y otras áreas que requieran continuidad operativa deberán establecer guardias para garantizar la prestación habitual.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la decisión busca generar un movimiento turístico adicional durante el fin de semana largo y favorecer el consumo dentro de la provincia.

La medida alcanza al personal de la Administración Pública Provincial y a los beneficiarios que dependen de la Dirección de Inclusión Social, según lo establecido en el decreto.