Vialidad San Luis avanzará con trabajos sobre el río Conlara y Ruta 18

El Gobierno de San Luis destinará casi $280 millones para reparar un puente sobre la Ruta 5 y contener un socavón en la Ruta 18. Las obras buscan reforzar la seguridad vial en sectores afectados por erosión y crecidas.

El Gobierno de San Luis invertirá $279.993.640 en obras de reparación y reacondicionamiento sobre la Ruta Provincial Nº 5 y la Ruta Provincial Nº 18, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y preservar infraestructura afectada por la erosión y las crecidas de agua.

La medida fue oficializada luego de que el gobernador Claudio Poggi firmara el decreto que habilita el inicio de los trabajos a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.

Las intervenciones se concentrarán en dos sectores considerados críticos: el puente sobre el río Conlara, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 5, y un importante socavón generado sobre la Ruta Provincial Nº 18, en la zona del monolito que conecta Potrero de los Funes, Estancia Grande y El Volcán.

Según informaron desde el Ejecutivo provincial, las tareas apuntan a garantizar condiciones seguras de circulación y evitar un mayor deterioro de las estructuras afectadas.

En el caso del puente sobre el río Conlara, las crecidas registradas durante los últimos meses provocaron distintos niveles de erosión en las pantallas de hormigón ubicadas en ambos extremos de la estructura.

El daño más severo se detectó en el sector sur, donde el avance del agua socavó parte del relleno y dejó expuesta la base del puente.

Frente a esta situación, Vialidad Provincial ejecutará trabajos de limpieza y desmalezado, excavaciones y movimiento de suelos, además de la construcción de refuerzos de hormigón.

Las obras también incluirán relleno y compactación con material pétreo, recolocación de guardarrails, mantenimiento de barandas y reacondicionamiento de los sistemas de protección existentes.

Asimismo, se realizarán intervenciones sobre las banquinas de acceso, escaleras de desagüe y limpieza del cauce del río para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de futuras crecidas.

Por otra parte, sobre la Ruta Provincial Nº 18 se avanzará con tareas de estabilización y contención de un socavón que afecta la estructura de soporte del camino.

El deterioro fue provocado por reiteradas escorrentías y fenómenos erosivos que dañaron el talud de contención y comprometieron la estabilidad del sector.

Para frenar el avance del problema, se prevé la limpieza integral del área, retiro de material suelto, excavaciones, nivelación y movimiento de suelos.

Además, se construirá un muro de contención de hormigón armado y se aportará material de soporte para consolidar el terreno y evitar nuevos desprendimientos.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que ambas obras son consideradas prioritarias debido a la importancia de los corredores afectados para la circulación turística y productiva de la región.