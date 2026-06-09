Investigan la muerte de un empresario vinculado a una empresa de Martín Menem

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo de una empresa vinculada a Martín Menem, fue hallado muerto en un departamento de Almagro. La Justicia investiga el caso como una “muerte dudosa” y espera el resultado de la autopsia.

La Justicia porteña investiga la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un empresario venezolano de 46 años vinculado a Gen Tech Argentina S.A., compañía relacionada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El cuerpo fue hallado en un departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Almagro, luego de que allegados alertaran que no respondía llamados desde hacía varios días.

Osorio Peñaloza se desempeñaba como director suplente y gerente de Gen Tech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios y vinculada empresarialmente a Menem.

Según trascendió, la empresa habría mantenido contratos como proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque hasta el momento no hubo pronunciamientos oficiales sobre el vínculo comercial.

Fuentes policiales indicaron que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia al momento del hallazgo.

Por protocolo, la causa fue caratulada inicialmente como “muerte dudosa”, una figura habitual en este tipo de investigaciones hasta que se determinen las causas del fallecimiento mediante pericias y estudios forenses.

De acuerdo con información difundida por distintos medios, Martín Menem se encontraba en el lugar mientras se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales y policiales.

La investigación quedó en manos de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que aguarda el resultado de la autopsia y otras medidas probatorias para establecer qué ocurrió.

Los investigadores también buscan reconstruir los últimos movimientos y contactos del empresario antes de su muerte.

Gen Tech Argentina S.A. había tomado notoriedad pública en los últimos años por su vínculo con el actual titular de la Cámara baja y por su participación en el rubro de suplementos nutricionales y dietarios.

Hasta el momento, ni desde el entorno de Menem ni desde la empresa emitieron comunicados oficiales sobre el fallecimiento de Osorio Peñaloza.

La causa continúa bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias médicas y las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte.