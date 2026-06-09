San Luis impulsa un régimen para atraer inversiones y generar empleo

El Gobierno de San Luis enviará a la Legislatura el proyecto RIPEE, un régimen que promete beneficios fiscales, subsidios al empleo y acceso a créditos para atraer inversiones y fortalecer al sector privado.

El ministro de Desarrollo Productivo de San Luis, Federico Trombotto, brindó detalles del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), el proyecto de ley que el Gobierno provincial enviará en los próximos días a la Legislatura con el objetivo de incentivar inversiones privadas y fomentar la creación de empleo.

El funcionario explicó que la iniciativa alcanzará a todas las actividades económicas de la provincia, desde pequeños comercios y emprendimientos hasta medianas y grandes industrias.

Además, destacó que los beneficios previstos serán compatibles con programas nacionales de promoción de inversiones, una estrategia que busca posicionar a San Luis como un destino más atractivo para nuevos proyectos productivos.

“La Provincia también va a aportar un beneficio a esos otros que ya puedan recibir las empresas de la Nación”, sostuvo Trombotto.

Según explicó, el esquema pretende generar condiciones favorables tanto para empresas que evalúan desembarcar en San Luis como para aquellas firmas ya radicadas que busquen ampliar sus operaciones.

El anuncio del RIPEE había sido realizado previamente por el gobernador Claudio Poggi como parte de una política orientada al fortalecimiento del sector privado y la generación de trabajo.

Entre las medidas contempladas, Trombotto remarcó que el régimen incluirá incentivos impositivos de hasta 15 años sobre tributos provinciales.

También prevé herramientas de alivio fiscal para empresas y emprendedores que registren saldos positivos en impuestos, permitiéndoles recuperar esos recursos para reinvertirlos en sus actividades productivas.

Uno de los ejes centrales será la creación de un Fondo Provincial de Garantías, que permitirá al Estado provincial respaldar a emprendedores y empresas ante entidades financieras para facilitar el acceso a créditos.

“Es una herramienta muy innovadora e histórica para San Luis”, afirmó el ministro, quien señaló que el objetivo es facilitar financiamiento para proyectos productivos y de innovación.

El régimen también incorporará incentivos directos al empleo privado mediante subsidios provinciales destinados a empresas que incorporen trabajadores provenientes del Plan de Inclusión Social.

En esos casos, el Gobierno transferirá durante un período determinado el beneficio social directamente a las empresas que contraten a esos trabajadores.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la posibilidad de acceder a terrenos fiscales con fines de desarrollo económico, turístico, agropecuario y agroindustrial.

Según Trombotto, existen inmuebles provinciales actualmente improductivos que podrán ponerse a disposición del sector privado para impulsar nuevas inversiones y generar puestos de trabajo.

El funcionario vinculó además el RIPEE con otras políticas impulsadas por la administración de Poggi, como el Plan Maestro del Agua, el Plan Maestro de Energía y programas elaborados junto a la CEPAL y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En ese sentido, señaló que el objetivo es construir una estrategia integral de desarrollo basada en la educación, el financiamiento productivo y la generación de empleo genuino.

“Todo está puesto a disposición y a consideración para que el sector privado pueda crecer”, concluyó el ministro.