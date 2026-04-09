Vendió tierras del municipio que no eran suyas a 20 familias y el Tribunal avaló mantenerla detenida

El Tribunal de Impugnación de la Segunda Circunscripción Judicial cerró la puerta a cualquier salida de la cárcel para Mayte Reyna del Portugal Escudero. Por fallo unánime de los magistrados Hernán Herrera, María Bocca y Marcelo Bustamante Marone, confirmó la prisión preventiva de 90 días dictada el 20 de marzo por la jueza Natalia Pereyra Cardini. La imputada seguirá alojada en el Servicio Penitenciario Provincial.

Los fundamentos son múltiples y contundentes. El tribunal advirtió que las denuncias siguen llegando —el número de damnificados ya supera las 50 familias, aunque formalmente hay 20— y que existe riesgo real de que la imputada pueda influir sobre personas investigadas y testigos. Sobre el riesgo de fuga, señaló que el arraigo no es sólido: Escudero mencionó distintos domicilios en distintos momentos. Y la gravedad de la pena en expectativa —20 hechos de estafa en concurso real— hace improbable una condena en suspenso. El pedido de domiciliaria también fue rechazado: la documentación médica presentada por la defensa resultó insuficiente y el tumor alegado —un macroadenoma de hipófisis— es benigno y su tamaño se está reduciendo.

El esquema que investiga la fiscalía a cargo de Leandro Estrada es el siguiente: Escudero vendió derechos sucesorios sobre lotes ubicados en el oeste de Villa Mercedes que en realidad eran propiedad de la Municipalidad. Esas tierras habían sido cedidas al Estado provincial en diciembre para construir viviendas del plan «Tenemos Futuro». El tribunal también confirmó la medida de no innovar para evitar nuevas ventas fraudulentas, aclarando que eso no impide que el Gobierno provincial y la empresa sigan con la construcción de las 121 viviendas sociales previstas.