12 cuotas sin interés y USD 24.000 por mes: el esquema financiero de Adorni que investiga la Justicia

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster declaró durante más de dos horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aportó datos concretos sobre el esquema de financiamiento con el que el jefe de Gabinete Manuel Adorni compró su departamento en Caballito: USD 30.000 de anticipo y USD 200.000 a devolver en 12 cuotas mensuales sin interés, directamente a las dos jubiladas que le vendieron el inmueble. Al salir de Comodoro Py, la escribana fue categórica frente a la prensa pero esquiva sobre lo más importante. «No hubo préstamo», insistió. Y cuando la pregunta fue por el origen del dinero: «Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó».

La incógnita central: sumando ambas hipotecas, Adorni tendría compromisos mensuales que superan los USD 24.000. La fiscalía busca determinar si ese nivel de obligaciones es compatible con sus ingresos declarados como funcionario.

Nechevenko también reveló un detalle que pasó casi inadvertido: fue el propio Adorni quien le pidió que le consiguiera prestamistas para la hipoteca del departamento de la calle Asamblea. La escribana encontró a Graciela Isabel Molina de Cancio —excomisaria de la Policía Federal— y su hija Victoria Cancio, quienes aportaron los USD 100.000 al 11% anual. Con ese dinero más USD 20.000 de su propio patrimonio, Adorni financió la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa Bettina Angeletti. Esa operación coincide en el tiempo con la compra del departamento de Caballito, lo que genera uno de los ejes centrales de la investigación: la simultaneidad de varias hipotecas y compras en un período corto.

La escribana aclaró que su intervención se limitó a certificar las escrituras y que desconoce el origen de los fondos. Sin embargo, especialistas consultados señalaron que, conforme la resolución 242 de la Unidad de Información Financiera (UIF), los escribanos están obligados a consultar el origen de fondos cuando el comprador es una persona políticamente expuesta —como lo es Adorni— y a reforzar esa identificación. Nechevenko también admitió que mantuvo al menos siete reuniones en la Casa Rosada con el funcionario entre julio de 2024 y enero de 2026, período que coincide con la firma de las escrituras.

«Todo fue normal, todo está explicado. Y si alguien tiene que dar más respuestas, ese es Adorni.» — Adriana Nechevenko, al salir de Comodoro Py

En paralelo a la declaración, la Justicia ordenó allanar tres sucursales de la inmobiliaria Rucci Propiedades —en Liniers, Mataderos y Villa del Parque— para secuestrar documentación sobre la compraventa del departamento de Miró. El fiscal también quiso acceder a las comunicaciones del celular de la escribana, pero esta declaró que no lo había llevado. Las audiencias de las jubiladas Sbabo y Viegas, previstas para el jueves, fueron suspendidas a pedido del defensor de Adorni, el abogado Matías Ledesma. La causa sigue en etapa de recolección de pruebas y la pregunta que organiza toda la pesquisa sigue en pie: ¿de dónde salió el dinero?