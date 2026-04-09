12 cuotas sin interés y USD 24.000 por mes: el esquema financiero de Adorni que investiga la Justicia
La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster declaró durante más de dos horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aportó datos concretos sobre el esquema de financiamiento con el que el jefe de Gabinete Manuel Adorni compró su departamento en Caballito: USD 30.000 de anticipo y USD 200.000 a devolver en 12 cuotas mensuales sin interés, directamente a las dos jubiladas que le vendieron el inmueble. Al salir de Comodoro Py, la escribana fue categórica frente a la prensa pero esquiva sobre lo más importante. «No hubo préstamo», insistió. Y cuando la pregunta fue por el origen del dinero: «Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó».
Nechevenko también reveló un detalle que pasó casi inadvertido: fue el propio Adorni quien le pidió que le consiguiera prestamistas para la hipoteca del departamento de la calle Asamblea. La escribana encontró a Graciela Isabel Molina de Cancio —excomisaria de la Policía Federal— y su hija Victoria Cancio, quienes aportaron los USD 100.000 al 11% anual. Con ese dinero más USD 20.000 de su propio patrimonio, Adorni financió la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa Bettina Angeletti. Esa operación coincide en el tiempo con la compra del departamento de Caballito, lo que genera uno de los ejes centrales de la investigación: la simultaneidad de varias hipotecas y compras en un período corto.
La escribana aclaró que su intervención se limitó a certificar las escrituras y que desconoce el origen de los fondos. Sin embargo, especialistas consultados señalaron que, conforme la resolución 242 de la Unidad de Información Financiera (UIF), los escribanos están obligados a consultar el origen de fondos cuando el comprador es una persona políticamente expuesta —como lo es Adorni— y a reforzar esa identificación. Nechevenko también admitió que mantuvo al menos siete reuniones en la Casa Rosada con el funcionario entre julio de 2024 y enero de 2026, período que coincide con la firma de las escrituras.
En paralelo a la declaración, la Justicia ordenó allanar tres sucursales de la inmobiliaria Rucci Propiedades —en Liniers, Mataderos y Villa del Parque— para secuestrar documentación sobre la compraventa del departamento de Miró. El fiscal también quiso acceder a las comunicaciones del celular de la escribana, pero esta declaró que no lo había llevado. Las audiencias de las jubiladas Sbabo y Viegas, previstas para el jueves, fueron suspendidas a pedido del defensor de Adorni, el abogado Matías Ledesma. La causa sigue en etapa de recolección de pruebas y la pregunta que organiza toda la pesquisa sigue en pie: ¿de dónde salió el dinero?