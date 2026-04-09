Transporte en crisis: La UTA lanzó un paro total en empresas que no pagaron sueldos

La UTA inició un paro de colectivos en empresas que no pagaron los salarios de marzo, en medio de un conflicto por subsidios y costos crecientes. La medida afecta a líneas del AMBA y se da tras recortes en las frecuencias. El Gobierno busca destrabar la situación en una reunión clave con empresarios y gremio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició un paro desde la medianoche de este jueves en aquellas empresas de colectivos que no completaron el pago de los salarios de marzo. La medida de fuerza afecta a distintas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se extenderá durante toda la jornada.

Desde el gremio explicaron que la decisión se tomó al cuarto día hábil del mes, ante el incumplimiento en el pago de haberes en algunas compañías. “Queremos cobrar los sueldos y defender los puestos de trabajo”, señalaron en un comunicado, en el que además advirtieron sobre el creciente malestar entre los trabajadores.

El conflicto se da en un contexto de recorte del 30% en las frecuencias del servicio, situación que, según denunciaron, generó tensión con los usuarios. Desde el sector empresario, en tanto, atribuyeron las dificultades a la demora en el ingreso de subsidios nacionales y provinciales, lo que impactó directamente en la capacidad de pago y en la operatividad del sistema.

Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) indicó que algunas líneas continuaron funcionando con normalidad, mientras que otras comenzarán a regularizar su servicio tras la acreditación de fondos. Además, aclararon que la reducción de frecuencias respondió a una “racionalización técnica” ante el aumento de costos, especialmente del combustible.

En este escenario, el Gobierno convocó a una reunión con empresarios y representantes gremiales en la Secretaría de Transporte para intentar destrabar el conflicto y evitar una paralización total del sistema.