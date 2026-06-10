Vecinos celebraron la repavimentación de Martín de Loyola y avenida Italia en San Luis

Claudio Poggi y Gastón Hissa inauguraron nuevas obras de repavimentación en Martín de Loyola y avenida Italia, en el barrio Zabala Ortiz. Los trabajos forman parte del plan “Mejorando tu Cuadra” e incluyen mejoras hidráulicas y viales.

El gobernador Claudio Poggi y el intendente de San Luis, Gastón Hissa, inauguraron este martes un nuevo tramo de repavimentación sobre la calle Martín de Loyola y avenida Italia, en el barrio Zabala Ortiz, como parte del plan municipal “Mejorando tu Cuadra”.

La obra forma parte de un esquema integral de mejoras viales que impulsa la Municipalidad capitalina y que, según informaron las autoridades, continuará extendiéndose hacia otros sectores de la ciudad.

Durante la recorrida, Poggi y Hissa supervisaron los trabajos ya ejecutados y dialogaron con vecinos y comerciantes de la zona, quienes destacaron el impacto positivo de la intervención.

“Era algo necesario, le hacía falta un cambio al barrio”, expresó Andrés Antúnez, comerciante del sector, quien además señaló que las mejoras también ayudaron a ordenar el tránsito y la señalización vial.

Por su parte, Pablo Gil, representante de la Clínica Italia, valoró especialmente las tareas de nivelación y drenaje realizadas en el sector.

“Teníamos mucha agua en la calle y eso complicaba muchísimo el ingreso de ambulancias y vehículos de emergencia”, sostuvo.

El intendente Hissa recordó que el programa “Mejorando tu Cuadra” comenzó a pocas cuadras del lugar y destacó que las obras forman parte de un plan integral de infraestructura urbana.

“Hicimos una obra grande de cloacas que cambió considerablemente la calidad de vida de los vecinos. Ahora seguimos avanzando con pavimento y arreglos integrales”, explicó.

El jefe comunal detalló que ya se realizaron cerca de 8.700 intervenciones viales en la ciudad, incluyendo bacheo, recambio de paños de hormigón, asfaltado y obras de cordón-cuneta.

Además, adelantó que los trabajos continuarán sobre Martín de Loyola, pasando avenida Italia hasta llegar a Francia, y mencionó nuevas intervenciones en Estado de Israel y Esteban Adaro.

Según precisó Hissa, las tareas realizadas en la intersección incluyeron el reemplazo de paños de hormigón y la corrección de pendientes para evitar acumulación de agua durante las lluvias.

“El agua se enlagunaba y hubo que hacer tareas de nivelación. Elegimos hormigón porque es más duradero y soporta mejor el tránsito pesado y las frenadas”, señaló.

Durante el acto, Poggi remarcó la importancia del trabajo conjunto entre Provincia y municipios y destacó la cercanía con los vecinos como eje de gestión.

El gobernador recordó que durante una gestión anterior impulsó la construcción del Hospital del Norte tras escuchar reclamos vecinales del barrio.

“Si no hubiéramos escuchado a los vecinos, probablemente esa obra nunca habría existido”, afirmó.

“Elegimos esta forma de gobernar: estar en el territorio, escuchar las necesidades y trabajar en soluciones concretas”, concluyó el mandatario provincial.