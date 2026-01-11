Vacaciones frustradas: la estafa de los alquileres truchos que afectó a más de 200 turistas argentinos en Chile

Cerca de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa inmobiliaria en el balneario chileno de Reñaca, donde contrataron alojamientos inexistentes a través de un sitio web falso. Algunos damnificados llegaron a perder hasta USD 1.300. El autor del fraude se disculpó con un mensaje insólito antes de desaparecer.

Por Alejo Pombo

En plena temporada alta de verano, alrededor de 200 turistas argentinos fueron estafados en Chile tras contratar falsos alquileres de departamentos en el balneario de Reñaca, en Viña del Mar. Las víctimas realizaron reservas a través de una página web denominada “Holiday Reñaca”, que simulaba ofrecer alojamientos turísticos legítimos y utilizaba imágenes de propiedades reales para engañar a los viajeros.

Según relataron los damnificados, algunos llegaron a perder hasta USD 1.300 por reservas que nunca existieron. El sitio contaba con una apariencia profesional, enlaces a plataformas reconocidas de alquiler temporario y un correo electrónico con dominio empresarial, lo que generó confianza entre los turistas, especialmente ante precios considerados accesibles para la zona.

El engaño comenzó a salir a la luz cuando varios visitantes arribaron a edificios de Reñaca y Viña del Mar para ocupar departamentos que no figuraban en los registros de los complejos. En uno de los primeros casos detectados, un hombre consultó por dos departamentos de tres habitaciones en un edificio donde esas unidades nunca habían existido.

Con el correr de los días, se multiplicaron los testimonios de turistas que aseguraban haber abonado el alquiler mediante enlaces enviados por WhatsApp, incluso desde cuentas que aparentaban estar verificadas. Al llegar al destino, se encontraban sin hospedaje y sin respuestas del supuesto arrendador.

Acorralado por la cantidad de denuncias, el responsable de la estafa reconoció el fraude a través de un mensaje antes de cerrar la página web y desaparecer. “Perdón a todos, pero era necesario”, escribió, y aseguró ser consciente del daño causado. En su descargo, afirmó que atravesaba una situación personal crítica y que en algún momento intentará reparar el perjuicio ocasionado.

El mensaje finalizó con una cita bíblica del Salmo 51, en la que pidió perdón por sus actos y expresó arrepentimiento, aunque sin brindar información concreta sobre la devolución del dinero.

En paralelo, el verdadero propietario de los departamentos utilizados para la estafa denunció que su identidad fue suplantada. Explicó que los estafadores utilizaron fotografías reales de sus propiedades y datos personales para dar mayor credibilidad al engaño, lo que también lo convirtió en víctima del fraude.

El caso generó fuerte preocupación entre turistas argentinos que eligen Chile como destino de vacaciones y volvió a encender las alertas sobre la contratación de alojamientos a través de sitios no oficiales.