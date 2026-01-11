Christian Petersen recibió el alta tras casi un mes internado: “Me salvaron la vida”

El chef Christian Petersen recibió el alta médica tras permanecer casi un mes internado por una grave descompensación sufrida durante una excursión en el volcán Lanín. Ya en su casa, agradeció al personal de salud y a los equipos de rescate que intervinieron y aseguró que “le salvaron la vida”. Si bien su evolución fue favorable, explicó que aún restan estudios para determinar con precisión qué originó el episodio, del cual solo recuerda haber bajado del volcán “acelerado”. Continúa bajo seguimiento médico para completar los controles necesarios.

Por Alejo Pombo

El chef Christian Petersen recibió el alta médica luego de haber permanecido casi un mes internado tras sufrir una grave descompensación durante una excursión en el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. Ya de regreso en su casa, el cocinero agradeció al personal de salud y a los equipos de rescate que intervinieron en su atención y aseguró que “le salvaron la vida”.

Petersen explicó que, si bien su evolución fue favorable y pudo abandonar la internación, el cuadro clínico todavía no está completamente esclarecido. Según detalló, los médicos continúan realizando estudios para determinar con precisión qué fue lo que desencadenó el episodio que lo llevó a atravesar una situación crítica.

“Por suerte ya me dieron permiso para volver a casa, pero aún no saben qué me disparó esto. La semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí podré contar un poco más”, señaló el chef, al tiempo que pidió cautela respecto de las versiones que circularon sobre lo ocurrido.

En ese marco, Petersen destacó el accionar de quienes participaron del operativo de asistencia y traslado. “Los guías, la gente de Junín de los Andes, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán me salvaron la vida”, expresó, visiblemente agradecido.

Sobre los momentos previos a la descompensación, el cocinero relató que descendió del volcán “acelerado” y que, ante esa sensación, decidió consultar a un médico. “Eso es todo lo que me acuerdo”, afirmó.

El episodio ocurrió el 12 de diciembre, cuando Petersen participaba de un ascenso al volcán Lanín y presentó signos de agotamiento extremo. Gracias a la rápida intervención del guía de montaña, fue evacuado y trasladado inicialmente al Hospital de Junín de los Andes, donde se le diagnosticó una fibrilación auricular.

Con el correr de los días, su estado de salud se agravó y derivó en una descompensación multiorgánica, lo que motivó su traslado a terapia intensiva en San Martín de los Andes y posteriormente a un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires. Tras una evolución favorable, recibió el alta y continuará bajo seguimiento médico para completar estudios cardiológicos y garantizar una recuperación plena.