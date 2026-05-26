Detuvieron a un hombre que planeaba atacar a su ex con bombas molotov

Un hombre fue detenido en Junín tras una persecución de más de 10 kilómetros y quedó bajo investigación por presuntamente planear un ataque contra su expareja. En su vehículo encontraron combustible y dos bombas molotov, un día después de que la mujer lo denunciara por violencia de género.

Un hombre de 45 años fue detenido en Junín luego de una espectacular persecución policial y quedó bajo investigación por presuntamente planear un ataque contra su expareja con bombas molotov. El sospechoso había sido denunciado por violencia de género apenas un día antes y sobre él pesaba una restricción perimetral vigente.

El acusado fue identificado como Martín Sebastián Salcedo. La secuencia comenzó cuando un vecino alertó a la Policía sobre la presencia sospechosa de un Volkswagen Vento gris estacionado a pocos metros de la vivienda de la mujer, en la zona de avenida Alvear y Juana Azurduy. Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar al conductor, pero este aceleró y emprendió la fuga.

La persecución se extendió por más de 10 kilómetros sobre la Ruta Provincial 65. Durante el trayecto, el sospechoso realizó maniobras peligrosas, circuló a alta velocidad y puso en riesgo a otros conductores mientras era seguido por varios patrulleros.

El intento de escape incluyó choques contra móviles policiales y terminó cerca del relleno sanitario de Junín. Según la investigación, Salcedo impactó contra uno de los patrulleros, cayó en una zanja y continuó algunos metros más hasta ser finalmente interceptado por los efectivos que participaban del operativo.

En medio de la persecución, uno de los policías efectuó disparos contra el vehículo al desconocer si el conductor portaba armas y ante el peligro que representaba la fuga. A pesar de ello, el sospechoso no sufrió heridas y fue reducido sobre la ruta.

Tras la detención, los investigadores encontraron dentro del automóvil un bidón con combustible y dos botellas preparadas como bombas molotov. De acuerdo con fuentes del caso, los artefactos habrían estado destinados a atacar a la expareja del acusado, quien había radicado una denuncia por violencia familiar el día anterior.

La causa quedó en manos de la fiscal Vanina Lisazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Junín. El expediente fue caratulado inicialmente como daño calificado, resistencia a la autoridad y desobediencia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance del presunto plan y evaluar nuevas imputaciones vinculadas a la violencia de género.

Además, el Juzgado de Familia ratificó las medidas de protección para la víctima, mientras que la Auditoría General de Asuntos Internos ordenó evaluar la actuación del efectivo que disparó durante la persecución.

El caso generó fuerte preocupación en Junín debido a la gravedad de los elementos hallados y porque la intervención policial se produjo cuando el sospechoso se encontraba a escasa distancia de la vivienda de la mujer. La investigación busca establecer si existía un plan concreto para concretar el ataque y si hubo otras personas involucradas.