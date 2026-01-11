Incendio sin control en Chubut: Más de 3.000 evacuados, casas quemadas y suspendieron la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

Un incendio forestal de gran magnitud avanza en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, y obligó a evacuar a más de 3.000 personas. Las llamas ya alcanzaron viviendas, forzaron la suspensión de una fiesta nacional y fueron confirmadas como intencionales por la Justicia provincial.

El incendio forestal que afecta a la localidad chubutense de El Hoyo continúa avanzando sin control, con epicentro en la zona de Puerto Patriada, y ya obligó a evacuar a más de 3.000 turistas y residentes. El fuego mantiene en vilo a la región, con viviendas alcanzadas por las llamas y una densa nube de humo que se extiende hacia áreas cercanas al lago Epuyén.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, expresó su preocupación por la gravedad del escenario y confirmó que al menos diez viviendas fueron dañadas por el fuego. Algunas de ellas se encontraban rodeadas de bosque, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia. Según explicó, la sequía prolongada, las altas temperaturas y los vientos intensos complican las tareas de contención en todos los frentes.

Ante la emergencia, el municipio decidió suspender la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, prevista entre el 9 y el 11 de enero, como gesto de solidaridad con las familias afectadas y para concentrar los recursos en la emergencia.

Mientras unos 300 bomberos trabajan en el combate del incendio, se dispusieron evacuaciones preventivas en distintos sectores, entre ellos Rincón de Lobos. Salamín indicó que la prioridad es evitar que el fuego avance hacia la zona de El Sausal, donde el riesgo para la población es mayor.

La situación también genera preocupación en localidades cercanas, con focos activos en Bariloche y El Bolsón. En este último caso, el presidente de la Comisión Directiva de Bomberos, Juan Carlos Martínez, advirtió que la magnitud del incendio es “muy complicada”.

“Por la falta de agua, los vientos y las temperaturas, cada año se hace más difícil. Los vientos que estamos teniendo no se vieron nunca. Los incendios se prenden en días extremadamente propensos al fuego”, sostuvo el rescatista, quien señaló que las llamas avanzan simultáneamente hacia tres sectores distintos de El Hoyo. “Cuando uno llega, ya están descontrolados. Es muy difícil darle una solución”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

Incendio intencional

La Fiscalía provincial confirmó que el incendio fue provocado de manera intencional, información que fue ratificada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien aseguró que los responsables “van a terminar presos”.

“El fiscal nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, cuando había muchas familias y turistas en la zona, y con el riesgo de que se cerrara el único camino de salida”, afirmó el mandatario provincial durante una conferencia de prensa en la subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas.

Torres remarcó que irá “hasta las últimas consecuencias” y reclamó penas más severas para este tipo de delitos. “Una persona que prende fuego y pone en riesgo comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”, sostuvo.

Según precisó el gobernador, el incendio de Puerto Patriada ya afectó unas 1.800 hectáreas y motivó la evacuación de más de 3.000 turistas el lunes pasado.

Actualmente, equipos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y brigadistas provinciales trabajan con maquinaria pesada para abrir cortafuegos y caminos que permitan frenar el avance de las llamas. Martínez confirmó además que se solicitó al ministro del Interior, Diego Santilli, el envío de más recursos, incluidos aviones y helicópteros hidrantes, para reforzar el operativo.