El Gobierno elimina compensaciones por pasajes gratuitos para personas con discapacidad

El Gobierno eliminó las compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos. Aunque el beneficio continúa vigente por ley, el costo deberá ser absorbido por las compañías.

El Gobierno nacional eliminó el esquema de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y personas en lista de espera para trasplantes, aunque ratificó que el derecho a viajar sin costo continúa vigente.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y modifica el sistema que hasta ahora permitía a las compañías recibir reintegros parciales por los boletos otorgados en forma gratuita a grupos protegidos por distintas normativas nacionales.

Según el texto oficial, la decisión no altera el acceso al beneficio. El Gobierno aclaró que “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, por lo que las empresas siguen obligadas a garantizar los pasajes sin cargo para las personas alcanzadas por la normativa vigente.

La gratuidad comprende a personas con discapacidad que cuenten con el correspondiente certificado, a pacientes trasplantados o en lista de espera para un trasplante y a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico oncológico.

El esquema que quedó sin efecto había sido implementado para compensar económicamente a las empresas de transporte interjurisdiccional de larga distancia por los costos derivados de la emisión de esos pasajes gratuitos.

Desde el Gobierno argumentaron que el contexto regulatorio cambió a partir de la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que amplió la libertad comercial de las empresas de transporte. La norma permitió a las compañías definir con mayor autonomía recorridos, frecuencias, tarifas y modalidades de prestación del servicio.

En ese marco, la administración nacional consideró que desaparecieron las condiciones que habían justificado originalmente el régimen de compensaciones. Según la resolución, el esquema había sido creado para equilibrar distorsiones derivadas de la regulación estatal de tarifas y de la actividad del sector.

“El mantenimiento del régimen compensatorio resulta innecesario”, concluyó el análisis realizado por la Secretaría de Transporte, que dispuso el fin de los aportes estatales destinados a cubrir parte de esos costos.

La medida generó preocupación entre organizaciones que representan a personas con discapacidad y usuarios del sistema, ya que el costo de los pasajes gratuitos deberá ser absorbido íntegramente por las empresas. Diversas entidades advirtieron que será necesario monitorear el cumplimiento efectivo del derecho para evitar restricciones en la entrega de boletos o dificultades adicionales para acceder al beneficio.

Pese a los cambios introducidos, la normativa vigente mantiene la obligación de las compañías de otorgar pasajes gratuitos a los beneficiarios contemplados por la ley. Por ese motivo, cualquier negativa o incumplimiento podrá ser denunciado ante los organismos de control correspondientes.

La resolución se inscribe en el proceso de desregulación del transporte impulsado por el Gobierno nacional, que en los últimos meses avanzó en modificaciones vinculadas al funcionamiento del mercado de pasajeros de larga distancia y a la reducción de distintos mecanismos de asistencia estatal al sector.