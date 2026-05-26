Citroën deja de fabricar autos en Argentina tras más de seis décadas

Citroën dejará de fabricar vehículos en Argentina tras discontinuar la producción de la Berlingo en El Palomar. La marca pasará a comercializar únicamente modelos importados desde Brasil y Europa, cerrando una etapa industrial iniciada hace más de seis décadas en el país.

Citroën dejará de fabricar vehículos en Argentina tras la decisión de discontinuar la producción de la Berlingo en la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires. La medida marca el cierre de una etapa industrial de más de 60 años para la marca francesa en el país y redefine su estrategia comercial, que desde ahora estará basada exclusivamente en vehículos importados desde Brasil y Europa.

La decisión fue adoptada por Stellantis, el grupo automotor que reúne a Citroën y Peugeot, en el marco de una reorganización productiva regional. Con la salida de la Berlingo, Citroën pondrá fin a la fabricación local de modelos que durante décadas formaron parte de su historia en Argentina, como el 2CV, el 3CV, la línea C4 y los utilitarios derivados de la familia Berlingo.

La planta de El Palomar había quedado concentrada en los últimos años en la producción de los utilitarios Citroën Berlingo y Peugeot Partner, mientras que otros proyectos industriales del grupo fueron trasladados a distintas fábricas de la región.

Uno de los factores determinantes para la decisión fue la antigüedad de la plataforma utilizada por ambos modelos. La generación actualmente producida en Argentina tiene origen en 1998 y requería una actualización tecnológica que implicaba inversiones significativas en un segmento que perdió peso dentro del mercado automotor nacional.

Según datos de la industria, los utilitarios livianos representan actualmente cerca del 2,5% de los patentamientos totales en Argentina, una participación considerablemente menor a la registrada años atrás. En ese contexto, Stellantis optó por reemplazar la producción local con la importación de modelos más modernos ya desarrollados para otros mercados.

La medida también fue favorecida por los cambios en el esquema arancelario para vehículos provenientes de la Unión Europea. La reducción del arancel extrazona para determinados modelos permitió mejorar la competitividad de unidades fabricadas en España, donde Stellantis produce la nueva generación de la Berlingo y la Partner.

Desde la compañía señalaron que las unidades nacionales convivirán durante un período de transición con los nuevos vehículos importados. La producción local continuará parcialmente durante junio para completar los compromisos comerciales vigentes y administrar el stock disponible en concesionarios.

Los futuros modelos llegarán desde España y estarán desarrollados sobre la plataforma EMP2, utilizada por distintas marcas del grupo Stellantis. Incorporarán mayores niveles de seguridad, tecnología y eficiencia respecto de los vehículos fabricados hasta ahora en El Palomar.

Con este cambio, Citroën concentrará su oferta local en modelos producidos en Brasil, como el Citroën C3, el Citroën Basalt y el Citroën Aircross, además de productos europeos como el Citroën C4 Hybrid y el Citroën C5 Aircross.

Por su parte, Peugeot mantendrá presencia industrial en Argentina a través de otros proyectos productivos de Stellantis y complementará su oferta de utilitarios con la llegada del nuevo Peugeot Partner Rapid importado desde Brasil, modelo basado en el Fiat Fiorino.

La salida de la Berlingo representa un nuevo cambio en el mapa industrial automotor argentino y pone fin, al menos de manera temporal, a la producción local de vehículos bajo la marca Citroën, una de las firmas con mayor tradición dentro de la industria nacional.