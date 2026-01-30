Upsra denunció que un supermercado utiliza empleados de comercio para tareas de seguridad

El sindicato de vigiladores privados acusó a la cadena Aiello de asignar tareas de seguridad a empleados no habilitados. Aseguran que fueron contratados bajo el convenio de comercio y perciben salarios inferiores a los del sector. Upsra anticipó que realizará presentaciones legales ante los organismos correspondientes.

Por María Cruz*

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) denunció públicamente a la cadena de supermercados Aiello por presuntas irregularidades en la contratación de personal que cumple funciones de seguridad sin estar habilitado, al ser encuadrado bajo el convenio de comercio y no a través de una empresa especializada en vigilancia privada.

El delegado regional de Cuyo de Upsra, Isaías Miranda, indicó que los reclamos comenzaron en diciembre, cuando detectaron que el supermercado operaba con una empresa de seguridad que no contaba con habilitación. “Hicimos las actas correspondientes y solicitamos que se presenten las habilitaciones exigidas para el rubro, como director técnico responsable y local comercial”, explicó.

Según relató, en una segunda audiencia realizada a fines de ese mes, la empresa decidió absorber al personal y argumentó que no tenía la obligación de contratar una firma de seguridad privada. “Aseguraron que los trabajadores iban a cumplir tareas de repositores o cajeros y no de seguridad”, señaló.

Sin embargo, Miranda afirmó que las inspecciones posteriores demostraron lo contrario. “Siguen cumpliendo funciones en los ingresos, controlando cámaras y revisando bolsos, pero encuadrados en el convenio de comercio, con salarios mucho más bajos”, denunció. De acuerdo a Upsra, unas 30 personas se encontrarían en esta situación.

El dirigente sindical comparó los ingresos y sostuvo que los trabajadores afectados estarían cobrando menos de $800 mil, mientras que un vigilador privado que recién inicia la actividad percibe alrededor de $1.500.000. “Realizan tareas que no corresponden a un repositor, un cajero o un administrativo”, remarcó.

Miranda subrayó además que la presencia de vigiladores habilitados es clave para la seguridad de los comercios y de los propios trabajadores. “Los establecimientos tienen seguros que cubren bienes y personas. En caso de un siniestro o un robo, el personal que actúe debe ser competente y estar habilitado por el Ministerio de Seguridad”, sostuvo.

Finalmente, señaló que si bien comprenden la necesidad laboral de los trabajadores, “también es fundamental que cada persona cobre de acuerdo a la función que realiza”, y adelantó que Upsra avanzará con todas las presentaciones legales correspondientes.