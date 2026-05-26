Se hicieron pasar por electricistas y robaron a una jubilada de 90 años

Dos hombres engañaron a una jubilada de 90 años al hacerse pasar por electricistas y le robaron dinero en efectivo. El hecho ocurrió en el barrio Pueblo Nuevo y quedó registrado por cámaras de seguridad, que ahora son clave para la investigación.

Dos delincuentes que se hicieron pasar por electricistas ingresaron a la vivienda de una jubilada de 90 años y le robaron dinero en efectivo mediante una maniobra basada en el engaño. El hecho ocurrió la semana pasada en el barrio Pueblo Nuevo y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas dentro de la propiedad.

Según reconstruyó la familia de la víctima, los sospechosos llegaron hasta la vivienda con el argumento de revisar una supuesta falla eléctrica. Para sostener la historia, habrían provocado intencionalmente un desperfecto en una llave de luz y convencieron a la mujer de que existía un cortocircuito que debía ser reparado de manera urgente.

La jubilada se encontraba sola al momento del hecho y confió en los hombres, que actuaron con aparente conocimiento técnico. De acuerdo con el relato de sus familiares, los falsos electricistas le solicitaron dinero para comprar materiales necesarios para la reparación.

Mientras uno de los sospechosos mantenía ocupada a la mujer con explicaciones sobre el supuesto arreglo, el otro observó dónde guardaba el efectivo dentro de la vivienda. Minutos después, concretaron el robo y abandonaron el lugar.

La maniobra pasó inadvertida en ese momento. Aunque una nieta de la víctima reside en un departamento ubicado en el mismo terreno, no advirtió la situación mientras ocurría el engaño.

La familia descubrió lo sucedido al revisar posteriormente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir paso a paso el accionar de los delincuentes y ahora forman parte de los elementos que podrían utilizar los investigadores para intentar identificarlos.

“Lo material es lo de menos, por suerte ella está bien”, expresaron allegados a la víctima. Sin embargo, manifestaron preocupación por el impacto emocional que generan este tipo de delitos, especialmente cuando las víctimas son personas mayores que viven solas.

El caso volvió a encender las alertas sobre las modalidades delictivas que utilizan engaños para ingresar a viviendas particulares. En los últimos años, distintas fuerzas de seguridad y organismos de prevención han advertido sobre estafas cometidas por falsos operarios, supuestos empleados de servicios públicos o personas que simulan realizar controles técnicos para ganar la confianza de adultos mayores.

Las autoridades recomiendan verificar siempre la identidad de quienes se presentan en los domicilios, evitar entregar dinero a desconocidos y comunicarse con familiares o con los organismos correspondientes ante cualquier situación sospechosa.

La investigación continúa y las imágenes registradas por las cámaras podrían resultar determinantes para dar con los responsables del robo.