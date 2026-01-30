Explosión y fuego en San Fernando: una fábrica de cosméticos estalló y la onda expansiva afectó a tres distritos

Una explosión de gran magnitud en la fábrica de cosméticos Otowil, en San Fernando, desató un incendio voraz que movilizó a 30 dotaciones de bomberos de toda la zona norte. El estallido, ocurrido a la 1:30 de la madrugada, generó una onda expansiva que causó daños materiales en viviendas de Tigre y San Isidro. Pese a la caída de muros y el colapso estructural, no se registraron heridos de gravedad.

Por Alejo Pombo

SAN FERNANDO. – Una madrugada de terror vivieron los vecinos del barrio Brandsen. A la 1:30, una explosión masiva en un depósito de la empresa de cosméticos Otowil (Brandsen al 800) provocó un incendio de proporciones catastróficas. El estallido fue de tal magnitud que vecinos de Tigre y San Isidro reportaron haber sentido el temblor y la vibración en sus hogares.

El siniestro afectó principalmente al área de producción de tinturas, lo que generó llamas de gran altura y una densa columna de humo químico. La onda expansiva derribó una de las paredes frontales de la fábrica sobre la calle y provocó la rotura de cristales y caída de cielorrasos en viviendas situadas hasta a cinco cuadras del lugar.

Operativo de contención y evacuación Más de 30 dotaciones de bomberos de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar trabajaron de manera coordinada para evitar que el fuego alcanzara a la planta lindera, dedicada a sabores y fragancias, lo que hubiera multiplicado el riesgo químico.

Como medida de seguridad, Defensa Civil ordenó:

Evacuación preventiva de los vecinos de las manzanas linderas.

Corte total del suministro eléctrico en un radio de 15 manzanas.

Acordonamiento del área ante el riesgo de nuevos colapsos estructurales.

Pese a que restos incendiados cayeron en patios y techos de casas cercanas, la rápida intervención de los vecinos y el despliegue de los servicios de emergencia evitaron una tragedia mayor. Las ambulancias que acudieron a la zona no reportaron traslados por quemaduras ni lesiones de gravedad, aunque sí asistieron a varias personas por crisis nerviosas e inhalación leve de humo.