El Gobierno confirmó la entrega de 150 viviendas para noviembre

Claudio Poggi confirmó que el 21 de noviembre entregará las primeras 150 viviendas del programa «Tenemos Futuro» en la ciudad de San Luis. Las familias beneficiarias ya recibieron los certificados de preadjudicación y recorrieron las obras que avanzan en la zona sur de la capital.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, confirmó que las primeras 150 viviendas del programa habitacional «Tenemos Futuro» en la ciudad capital serán entregadas el próximo 21 de noviembre. El anuncio se realizó durante una visita de obra en la zona sur de la ciudad, donde familias preadjudicatarias recorrieron el avance de los trabajos y recibieron los certificados que formalizan la asignación de sus futuros hogares.

“Agenden bien ese día porque nos vamos a volver a juntar aquí para entregarles personalmente las llaves de su casa y para que se muden ese mismo día”, expresó el mandatario ante unas 150 familias que participaron de la actividad.

Las viviendas forman parte de un complejo de 314 unidades habitacionales que se construye al este de la avenida Lafinur, en el extremo sur de la capital puntana, junto al sector donde el Gobierno provincial entregó 800 viviendas durante 2025. De ese conjunto surgirán las primeras 150 casas que serán adjudicadas a familias que completaron la validación de datos y cumplieron con los requisitos establecidos por el programa.

El secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, explicó que los beneficiarios fueron seleccionados mediante sorteo y posteriormente acreditaron las condiciones exigidas por la normativa, entre ellas acreditar al menos diez años de residencia en la provincia y no poseer otra vivienda.

“Con esta resolución se asigna el módulo, la manzana y la vivienda específica que recibirá cada familia”, detalló el funcionario.

El proyecto contempla la construcción de 150 viviendas distribuidas en cinco módulos de diferentes dimensiones. Según precisó Torres, los futuros propietarios ya comenzaron a organizarse por sectores y mantienen reuniones para coordinar cuestiones vinculadas a la convivencia y a futuras mejoras en los espacios comunes.

Durante la recorrida también participaron la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz; la directora de Soluciones Habitacionales, Carola Díaz; y el director de Administración de la Vivienda, Héctor Lombardi, junto a equipos técnicos e inspectores responsables de la obra.

Ortiz brindó detalles sobre las características de las unidades habitacionales. Cada vivienda cuenta con 57 metros cuadrados cubiertos sobre terrenos de aproximadamente 312 metros cuadrados. El diseño incluye dos dormitorios, cocina-comedor, estar y baño completo, además de espacios previstos para futuras ampliaciones.

La funcionaria explicó que las viviendas fueron proyectadas para permitir el crecimiento progresivo de acuerdo con las necesidades de cada familia. También dispondrán de infraestructura básica completa, con conexiones de agua potable, red cloacal y la previsión para una futura conexión a la red de gas natural.

Aunque las terminaciones presentan distintos niveles de avance según cada módulo, desde el Gobierno aseguraron que todas las viviendas estarán finalizadas antes de la fecha prevista para la entrega.

El programa «Tenemos Futuro» constituye actualmente uno de los principales planes de vivienda de la provincia. Según datos oficiales, durante 2026 se encuentran en ejecución más de 1.100 viviendas distribuidas en 47 localidades de San Luis, una inversión que, de acuerdo con el Ejecutivo provincial, genera más de 4.000 puestos de trabajo vinculados a la obra pública.

La entrega de noviembre representará uno de los hitos más importantes del programa en la capital puntana y permitirá que 150 familias accedan a su primera vivienda propia antes de fin de año.