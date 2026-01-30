Febrero llega con ajustes: Alquileres, transporte, medicina prepaga, uno por uno todos los aumentos

Con una inflación proyectada del 2,4%, febrero se presenta como un mes de ajustes tarifarios clave. Los aumentos estarán liderados por el transporte público (con subas diferenciadas entre CABA y Provincia), los alquileres con actualizaciones de hasta el 34,6% y el debut del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que busca estabilizar el costo de la luz y el gas durante el año.

Por Alejo Pombo

El segundo mes del 2026 llega con una agenda cargada de actualizaciones de precios. A pesar de la desaceleración inflacionaria, los servicios regulados y los contratos de alquiler impulsarán el costo de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior bonaerense.

1. Transporte Público: El impacto en el viaje diario

A partir del 1° de febrero, viajar en colectivo y subte será más costoso. Las subas promedian el 2,8% en CABA y alcanzan el 4,5% en la Provincia de Buenos Aires.

Colectivos CABA: El mínimo (0-3 km) pasa de $619,37 a $637,58 .

Colectivos PBA: El mínimo sube a $721,08 , llegando a los $988,63 para trayectos largos.

Subte: El valor con SUBE registrada se ubica en $1.336.

2. Alquileres: Actualizaciones según contrato

El mercado inmobiliario presenta una gran dispersión según la ley bajo la que se rige el contrato:

Contratos Ley vieja: Sufren actualizaciones de hasta el 34,6% .

Contratos Post DNU: Los ajustes trimestrales rondarán el 6,08%, mientras que los semestrales alcanzarán el 12,81%.

3. Servicios: Prepagas, Internet y Energía

Las cuotas de la medicina prepaga y los copagos subirán un 2,80%. Por su parte, los servicios de cable, internet y telefonía anticiparon ajustes de entre el 2,8% y 3,5%.

La gran novedad del mes es el ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados) para luz y gas. Este sistema busca «aplanar» las facturas para evitar picos de gasto en invierno. Según la Secretaría de Energía, bajo este nuevo esquema, el 81% de los usuarios de luz pagará menos de $67.000, mientras que el 75% de los hogares abonará menos de $56.000 por el gas.