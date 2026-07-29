Una temporada para olvidar: el duro diagnóstico turístico

El ex secretario de Turismo de Merlo, Santiago Trobo, cuestionó la respuesta oficial ante la caída del sector y afirmó que la temporada de invierno podría terminar con apenas un 45% de ocupación hotelera. También reclamó una revisión de las estrategias turísticas.

El ex secretario de Turismo de Villa de Merlo, Santiago Trobo, cuestionó la situación del sector turístico en San Luis y aseguró que la temporada de invierno podría finalizar con una ocupación hotelera cercana al 45%. El ex funcionario atribuyó la crisis no solo al contexto económico nacional, sino también a la falta de adaptación de la dirigencia turística provincial.

Durante una entrevista en el streaming “Las cosas como son”, Trobo sostuvo que el escenario actual refleja un deterioro que lleva varios años y planteó una autocrítica dentro del espacio político al que pertenece.

“Hay que entender que no llegamos solamente por un contexto nacional donde no hay dinero”, expresó el ex funcionario, al remarcar que existen factores internos que influyeron en la caída de la actividad.

Trobo señaló que la dirigencia vinculada al turismo en San Luis “no supo madurar al son del mercado turístico nacional e internacional” y consideró necesario revisar las estrategias para recuperar competitividad frente a otros destinos.

En relación con la temporada invernal, explicó que las expectativas ya eran moderadas antes del inicio del receso. “Teníamos en claro que en la coincidencia con las vacaciones de Buenos Aires íbamos a rondar entre el 50 y el 55 por ciento de ocupación”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que la realidad fue más negativa y estimó que, con un escenario favorable, la provincia podría cerrar el período con apenas un 45% de ocupación hotelera.

Merlo y Potrero de los Funes, dos de los principales destinos turísticos de San Luis, evidenciaron una menor presencia de visitantes durante el receso, en un contexto marcado por la caída del consumo y la menor demanda de viajes.

Las declaraciones de Trobo se suman a los reclamos de distintos sectores vinculados al turismo, que vienen advirtiendo sobre la necesidad de implementar nuevas políticas para recuperar la actividad y atraer visitantes.