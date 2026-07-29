El Senado aprobó la Cuenta de Inversión 2025: Oficialismo festejó y la oposición reclamó obras

El Senado de San Luis aprobó la Cuenta de Inversión 2025, que registró un superávit de $43.809,9 millones. El oficialismo destacó el equilibrio fiscal y la inversión pública, mientras la oposición cuestionó el uso de reservas y la falta de ejecución de obras.

El Senado de San Luis aprobó este martes la Cuenta de Inversión 2025, que cerró con un superávit de $43.809,9 millones, según el informe del Tribunal de Cuentas. La iniciativa fue respaldada por los cinco legisladores oficialistas presentes y rechazada por los dos senadores opositores que participaron de la sesión.

El debate estuvo marcado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el manejo de las reservas provinciales, la ejecución del presupuesto, la inversión en obra pública y el destino del excedente financiero.

El senador oficialista Sergio Guardia, encargado de presentar el proyecto, afirmó que el resultado del ejercicio 2025 refleja el “saneamiento fiscal” impulsado por la actual gestión y cuestionó la administración anterior por lo que definió como una “contabilidad ficticia”.

Según detalló, los gastos corrientes representaron el 83% del gasto total, con un monto de $1,589 billones, mientras que los gastos de capital y aplicaciones financieras alcanzaron el 17%, equivalentes a $322.307 millones.

Guardia señaló además que una parte significativa del presupuesto provincial está comprometida con salarios, planes de inclusión social y coparticipación municipal. También destacó que la inversión en obra pública se triplicó respecto de 2024 y que cerca del 80% de esos recursos fueron destinados a viviendas.

Otro de los puntos resaltados por el oficialismo fue que San Luis mantiene deuda pública igual a cero, sin préstamos con organismos nacionales o internacionales ni emisiones de deuda provincial.

Desde la oposición, el senador Hugo Olguín cuestionó la decisión de conservar reservas mientras existen demandas sociales pendientes. Afirmó que la Provincia cerró el año con recursos acumulados, pero sostuvo que esa situación no se traduce en mejoras para sectores que necesitan asistencia.

“Esto no es equilibrio fiscal, es abandono de la provincia con superávit”, expresó durante su intervención.

Olguín también cuestionó lo que consideró una contradicción en el discurso oficialista y recordó que, cuando Claudio Poggi era opositor, había criticado las cuentas de inversión de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Además, puso en duda algunos datos del ejercicio financiero y señaló que, según su interpretación del expediente, los ingresos corrientes no habrían alcanzado para cubrir los egresos del período.

Otro eje de sus críticas estuvo vinculado a la obra pública. El senador aseguró que existen 28 obras con avance del 0% pese a contar con partidas presupuestarias asignadas por cerca de $49.000 millones.

Entre los proyectos mencionados incluyó trabajos viales, obras en escuelas, infraestructura hídrica, redes de gas, obras eléctricas y programas vinculados al desarrollo productivo.

El oficialismo respondió que las inversiones pueden verificarse en distintos puntos de la provincia. Guardia enumeró obras de viviendas y mejoras de infraestructura realizadas en localidades del interior y aseguró que desde 2024 se intervinieron alrededor de 300 establecimientos educativos.

También defendió las herramientas de financiamiento impulsadas mediante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y destacó los créditos otorgados a emprendedores durante 2025.

Finalmente, la Cuenta de Inversión 2025 obtuvo la aprobación definitiva con cinco votos afirmativos y dos negativos, cerrando el tratamiento legislativo del balance financiero del último año.