San Luis presentó el nuevo certificado catastral digital

San Luis presentó un nuevo certificado catastral digital que incorpora código QR, datos georreferenciados y más información sobre los inmuebles. El Gobierno provincial destacó que permitirá reducir trámites y reforzar la seguridad jurídica.

El gobernador Claudio Poggi presentó este martes el nuevo certificado catastral digital de San Luis, una herramienta desarrollada por la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales que busca agilizar operaciones inmobiliarias, mejorar el acceso a la información y reforzar la seguridad jurídica.

La presentación se realizó en la sala “Patricia Funes” de Casa de Gobierno, con la participación de representantes de los colegios de Escribanos, Agrimensores y Abogados, además de funcionarios provinciales y trabajadores de los registros.

Durante el acto, Poggi destacó que el nuevo sistema forma parte de una política de simplificación administrativa y aseguró que permitirá reducir pasos en los trámites sin afectar la seguridad jurídica.

“Esto va en línea con la política de Gobierno de dotar de mayor institucionalidad, de mayor seguridad jurídica para el ciudadano y para atraer inversores”, afirmó el mandatario.

El gobernador también vinculó la iniciativa con el programa “Escriturá tu Casa”, mediante el cual la Provincia informó la entrega de más de 7.300 escrituras a familias sanluiseñas, y remarcó la importancia de brindar certezas sobre la propiedad privada.

El director provincial de Catastro y Tierras Fiscales, Darío Crivello, explicó que el nuevo certificado deja de ser un documento tradicional para transformarse en una herramienta interactiva.

El sistema incorpora un código QR que permitirá verificar la autenticidad y vigencia del certificado, conocer si fue utilizado en trámites registrales y acceder a información complementaria del inmueble.

Entre los nuevos datos incluidos figuran el avalúo fiscal, las coordenadas georreferenciadas, la causa de emisión del certificado y posibles afectaciones de la parcela, como servidumbres.

Además, los usuarios podrán acceder al plano de mensura, visualizar la ubicación del inmueble en el sistema catastral y consultar su localización mediante herramientas digitales como Google Maps.

Desde el Colegio de Escribanos, su presidente Martín Rachid destacó que la nueva herramienta permitirá concentrar información que antes debía solicitarse mediante distintos certificados.

Según explicó, el nuevo formato reducirá costos, tiempos de gestión y posibles errores en operaciones inmobiliarias, especialmente en la identificación de terrenos y propiedades.

Con esta implementación, la Provincia busca avanzar hacia una gestión catastral más digitalizada y brindar mayor transparencia en los procesos vinculados a bienes inmuebles.