Una nube de polvo cubrió La Calera y el intendente denunció a Cementos Avellaneda

Una intensa nube de polvo cubrió sectores de La Calera y generó preocupación entre los vecinos. El intendente Diego Lorenzetti denunció a Cementos Avellaneda tras considerar insatisfactoria la explicación recibida y presentó actuaciones ante organismos reguladores. La principal hipótesis vincula el episodio con una voladura en las canteras cercanas al casco urbano.

Una intensa nube de polvo cubrió gran parte de La Calera y llegó hasta sectores residenciales de la localidad, generando preocupación entre los vecinos y un fuerte reclamo de las autoridades municipales. El intendente Diego Lorenzetti confirmó que presentó denuncias ante los organismos correspondientes y apuntó contra Cementos Avellaneda por la situación.

El episodio ocurrió durante una jornada en la que una densa polvareda se extendió rápidamente por distintos sectores del pueblo. Las imágenes registradas por vecinos mostraron la magnitud del fenómeno, que comenzó a disiparse minutos después, aunque dejó preocupación por sus posibles efectos sobre el ambiente y la población.

Frente a lo ocurrido, Lorenzetti informó que se comunicó directamente con la dirección de Cementos Avellaneda para solicitar explicaciones sobre el origen de la situación. Según relató el jefe comunal, la respuesta recibida fue “insatisfactoria”.

El intendente aseguró que, ante su consulta sobre si lo ocurrido había sido consecuencia de una voladura, desde la empresa le respondieron que iban a “averiguar si era una voladura”. Lorenzetti consideró que esa respuesta representó una falta de respeto hacia la comunidad y decidió avanzar con las actuaciones correspondientes.

Ante la falta de certezas, el Municipio formalizó denuncias legales y administrativas ante los organismos reguladores, con el objetivo de que se determine qué ocurrió y si la actividad desarrollada en las canteras cumplió con las condiciones y medidas de protección correspondientes.

¿Qué habría provocado la polvareda?

Una de las hipótesis que circula entre los vecinos vincula el episodio con las habituales tareas de voladura realizadas en las canteras cercanas al casco urbano, utilizadas para fragmentar bloques de roca caliza.

De acuerdo con testimonios recogidos en la localidad, la actividad minera se desarrolla en sectores próximos a las zonas habitadas y la intensidad de la polvareda registrada habría sido superior a la habitual. Algunos pobladores plantearon que esto podría estar relacionado con una mayor carga explosiva utilizada durante la detonación, aunque esa circunstancia deberá ser determinada por las autoridades competentes.

La situación generó inquietud por el impacto que la emisión de polvo y partículas podría tener sobre la calidad del aire y el entorno, especialmente debido a la cercanía entre las canteras y las áreas residenciales.

Lorenzetti sostuvo que su prioridad es preservar a los habitantes de La Calera y aseguró que continuará realizando las gestiones necesarias para esclarecer el episodio.

“Todo lo que sea para cuidarlos a ustedes lo voy a hacer”, expresó el intendente, quien además señaló que no negociará cuestiones vinculadas con la protección de la comunidad.

Mientras avanzan las presentaciones realizadas por el Municipio, la población espera que se determine qué originó la nube de polvo, si existió una voladura y bajo qué condiciones se realizó la actividad que generó la intensa polvareda.