Supermercados en San Luis: Poggi destacó una mejora, pero el consumo sigue por debajo de los niveles históricos

Claudio Poggi destacó que San Luis quedó entre las provincias con mejor evolución de las ventas en supermercados durante el primer semestre. El dato oficial confirma una mejora real del 0,7% frente a 2025, pero también muestra que el nivel de consumo sigue 12,9% por debajo del promedio de los primeros semestres de 2017-2025. Además, un análisis mensual basado en la facturación y el IPC muestra que los precios crecieron por encima de las ventas durante los seis meses.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, celebró en su cuenta de X el desempeño de las ventas en supermercados de la provincia durante el primer semestre de 2026 y destacó que San Luis quedó en el tercer lugar entre las jurisdicciones con mejor evolución. El dato oficial, efectivamente, muestra una mejora interanual, aunque una mirada más amplia permite observar que el consumo todavía está lejos de recuperar los niveles de años anteriores.

Poggi compartió una publicación del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y escribió: “Sin ningún RIGI cordillerano, ni Vaca Muerta, muy bien San Luis ocupando el tercer lugar en la evolución de ventas de supermercados del primer semestre”.

Según la Encuesta de Supermercados del INDEC, entre enero y junio las ventas de San Luis alcanzaron los $120.704 millones a precios corrientes y registraron una suba real del 0,7% frente al mismo período de 2025. Con ese resultado, la provincia quedó detrás de Neuquén, que creció 3,5%, y Río Negro, con 1%. La Pampa también tuvo una variación positiva de 0,7%.

El dato, sin embargo, necesita contexto. El mismo relevamiento muestra que en junio las ventas de los supermercados puntanos tuvieron una caída real del 1,6% interanual. Es decir, la mejora acumulada del semestre no se sostuvo en el último mes del período.

Además, un informe elaborado a partir de los datos del INDEC comparó el nivel de ventas del primer semestre de 2026 con el promedio de los primeros semestres de 2017 a 2025. En esa medición, San Luis quedó 12,9% por debajo de su promedio histórico. Esto significa que la provincia vendió algo más que un año atrás, pero todavía está bastante por debajo del nivel que registraba en períodos similares de los años anteriores.

Hay otra forma de mirar la evolución que fue planteada por el economista Norberto Itzcovich, quien elaboró una comparación mensual entre el aumento nominal de las ventas de supermercados y la variación del IPC. Su cálculo arroja un resultado negativo en cada uno de los primeros seis meses: -3% en enero, -6,9% en febrero, -7,3% en marzo, -6,6% en abril, -1% en mayo y -7,4% en junio.

Esa cuenta no reemplaza al indicador oficial de ventas reales del INDEC, que utiliza otra metodología de deflactación, pero sí permite observar una cuestión concreta: la facturación de los supermercados creció en pesos por debajo de la inflación medida por el IPC durante cada uno de esos meses. El resultado ayuda a explicar por qué una mejora interanual de las ventas no necesariamente se traduce en una percepción de mayor poder de compra para las familias.

El contraste es especialmente visible en junio. Mientras la facturación nominal de los supermercados puntanos aumentó respecto de un año antes, el indicador oficial a precios constantes registró una caída real del 1,6%.

Por eso, las dos lecturas pueden coexistir: San Luis efectivamente mejoró 0,7% respecto del primer semestre de 2025, pero todavía se encuentra 12,9% por debajo de su promedio histórico y cerró junio con una caída real. Presentar solamente uno de esos datos deja afuera una parte importante de la fotografía del consumo provincial.

La discusión, entonces, no pasa solamente por saber si las ventas subieron o bajaron respecto del año pasado. También importa cuánto se consume en relación con los niveles históricos y qué capacidad de compra existe detrás de los pesos que aparecen en las cajas de los supermercados.

Los propios datos oficiales de la Dirección de Estadística y Censos de San Luis reproducen mensualmente la evolución de las ventas provinciales a partir de información del INDEC. El organismo publicó el informe correspondiente a junio el 31 de agosto.

Así, el balance del primer semestre tiene una doble lectura: San Luis estuvo entre las pocas provincias que mostraron una mejora real frente a 2025, pero esa recuperación todavía no alcanza para volver a los niveles históricos de consumo y, además, mostró un retroceso en junio.

El dato que queda fuera de cualquier interpretación política es que una mejora interanual no equivale, por sí sola, a una recuperación plena del consumo. En San Luis, los números oficiales muestran una recuperación parcial, con un nivel de ventas que todavía permanece por debajo de los registros de referencia de los últimos años.