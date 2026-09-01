Activá tu Huerta: entregarán kits de semillas y frutales tras capacitaciones gratuitas

El Gobierno de San Luis lanzó la quinta edición de Activá tu Huerta, que entregará kits con nueve variedades de semillas luego de capacitaciones gratuitas. Este año, además, el programa incorpora por primera vez capacitaciones y entrega de frutales para familias y pequeños productores.

El Gobierno de San Luis pondrá en marcha la quinta edición de Activá tu Huerta, el programa destinado a acompañar a familias y pequeños productores en el desarrollo de huertas durante la temporada primavera-verano. Como novedad, este año también comenzará un programa de capacitaciones y entrega de frutales que recorrerá distintos puntos de la provincia.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable junto con el INTA y cuenta con la participación de los municipios para facilitar el acceso de los vecinos. La presentación estuvo a cargo de la subdirectora de Producción Frutihortícola, Gissella Ibarra, y del director de la Estación Experimental del INTA, Hugo Bernasconi.

Las capacitaciones serán un requisito para acceder tanto al kit de semillas de primavera-verano como a los frutales. No será necesario realizar una inscripción previa: los interesados deberán presentarse directamente en los lugares y horarios establecidos. Al comienzo de cada encuentro se tomará la inscripción y, una vez finalizada la capacitación, se entregarán los kits y ejemplares correspondientes.

El cronograma será actualizado todos los lunes a través de Agencia de Noticias San Luis y de las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable.

La primera semana tendrá actividades el martes 1° de septiembre y el jueves 3, en Villa Mercedes y San Luis. En Villa Mercedes, los encuentros se desarrollarán en la ex fábrica Lanín, mientras que en la capital provincial serán en la ex Colonia Hogar. El martes las capacitaciones comenzarán a las 10, mientras que el jueves serán a las 15.

Desde el INTA tendrán a su cargo principalmente el asesoramiento técnico y las capacitaciones relacionadas con el armado y manejo de huertas familiares. En esta edición también incorporarán contenidos específicos sobre producción y manejo de frutales.

El kit de semillas estará compuesto por nueve especies correspondientes a la temporada primavera-verano: lechuga, acelga, cebolla de verdeo, tomate perita, zapallo redondo, berenjena, pimiento, albahaca y caléndula.

La propuesta está orientada principalmente a quienes buscan producir alimentos para el consumo familiar. En el caso de productores que pretendan avanzar hacia una producción de mayor escala, desde el INTA indicaron que deberán vincularse con el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable para acceder al asesoramiento y los recursos disponibles.

La nueva propuesta de frutales

Una de las principales novedades será la incorporación de la primera edición del programa de capacitaciones y entrega de frutales.

Según explicó Ibarra, la iniciativa surgió a partir de la participación del gobernador Claudio Poggi en la segunda Mesa Frutihortícola realizada en San Francisco del Monte de Oro. El objetivo es acompañar tanto a familias como a pequeños productores en la incorporación progresiva de especies frutales.

Para las familias, los ejemplares estarán destinados principalmente al autoconsumo. En el caso de los pequeños productores, la propuesta busca que puedan sumar nuevas especies y avanzar gradualmente hacia producciones con agregado de valor.

De esta manera, el programa amplía su alcance y combina la entrega de semillas con formación técnica y una nueva alternativa productiva para quienes quieran desarrollar cultivos frutales en distintos puntos de San Luis.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Producción Familiar al interno 3228 o mediante el correo produccionfamiliar.mdp.sl@gmail.com.