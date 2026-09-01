Un camión municipal fue alcanzado por las llamas mientras descargaba residuos en San Luis

Un camión de la Municipalidad de San Luis quedó atrapado por el fuego en el Centro de Disposición Final mientras transportaba residuos. Tres personas viajaban en el vehículo y resultaron ilesas. El episodio genera interrogantes sobre las condiciones de seguridad y la disponibilidad de matafuegos en los rodados municipales.

El vehículo pertenecía a la Dirección de Espacios Verdes y transportaba residuos hacia el Centro de Disposición Final. Tres personas viajaban a bordo y no sufrieron heridas. Investigan las condiciones de seguridad del operativo.

Un camión de la Municipalidad de San Luis quedó atrapado por el fuego mientras circulaba por el Centro de Disposición Final de la ciudad y estuvo a punto de provocar una tragedia. El vehículo, perteneciente a la Dirección de Espacios Verdes, transportaba residuos cuando quedó atascado en uno de los caminos internos del predio y fue alcanzado por las llamas.

El incidente ocurrió el sábado 29 de agosto, poco antes de las 18, en el predio municipal ubicado en el extremo oeste de la ciudad. Según la reconstrucción realizada por fuentes municipales, en el sector donde el camión quedó enterrado había basura en combustión y el fuego se propagó rápidamente hasta alcanzar el rodado.

Una grúa acudió para intentar retirar el camión del lugar, aunque durante la maniobra también quedó expuesta al avance de las llamas. Finalmente, el operativo permitió evitar consecuencias mayores.

En el vehículo viajaban tres personas, que lograron salir sin sufrir quemaduras ni otras heridas.

El episodio volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad existentes en el Centro de Disposición Final, particularmente ante la presencia de residuos en combustión dentro del predio. Hasta el momento, la Municipalidad no informó si resulta habitual que los camiones de la Dirección de Espacios Verdes realicen allí la descarga de los residuos que transportan.

Tampoco hubo precisiones oficiales sobre la disponibilidad de matafuegos u otros elementos de seguridad en el vehículo. Algunos testigos que observaron el incendio señalaron que el camión aparentemente no contaba con matafuegos, aunque este punto no fue confirmado oficialmente.

El episodio generó preocupación debido a que el fuego alcanzó directamente a un vehículo municipal con tres trabajadores en su interior y obligó a realizar una maniobra de rescate en una zona donde la quema de residuos ya representaba un riesgo.