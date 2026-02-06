una maniobra de sobrepaso y la lluvia, las claves del accidente fatal en Carhué

Una familia oriunda de Berazategui, que regresaba de sus vacaciones en Bariloche, protagonizó un choque frontal contra un camión en la Ruta Provincial 60, a la altura de Carhué. Como consecuencia del impacto, un niño de 12 años falleció y su hermana de 2 años se encuentra en estado crítico. La justicia investiga si las inclemencias climáticas y una mala maniobra de sobrepaso desencadenaron el siniestro.

Por Alejo Pombo

CARHUÉ. – El regreso de las vacaciones terminó en pesadilla para una familia de Berazategui. El miércoles por la madrugada, en el kilómetro 569 de la Ruta Provincial 60, el Peugeot 308 en el que viajaban cinco personas colisionó de frente contra un camión Mercedes Benz con remolque. El impacto frontal resultó fatal para Bautista Alegre, de 12 años, quien falleció poco después de ingresar al Hospital San Martín de Carhué.

El estado de los sobrevivientes La situación más delicada la atraviesa Hanna Olivia Alegre, de apenas 2 años, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanece en terapia intensiva. La madre, que conducía el vehículo, sufrió una fractura de fémur, mientras que el padre y un joven de 19 años resultaron con lesiones de menor gravedad. El chofer del camión, que se dirigía hacia Río Negro, resultó ileso.

La investigación: Lluvia y sobrepaso La Policía Científica y la Unidad Fiscal N° 3 de Trenque Lauquen trabajan bajo la carátula de «Homicidio y lesiones culposas». Los peritos evalúan dos factores determinantes: la visibilidad reducida por las lluvias persistentes en la zona al momento del choque y los indicios de una maniobra de sobrepaso fallida por parte de uno de los vehículos.

En Berazategui, la comunidad educativa y vecinos iniciaron una campaña solidaria para asistir a los padres con los traslados y gastos médicos en Bahía Blanca, ciudad donde la menor continúa bajo pronóstico reservado.