Megaoperativo en villas porteñas: 20 detenidos y drogas secuestradas

La Policía de la Ciudad realizó un megaoperativo simultáneo en 15 villas y barrios populares porteños. Más de 1.500 efectivos participaron del despliegue “Tormenta Negra”, que dejó 20 detenidos y el secuestro de drogas, armas y elementos para fraccionar estupefacientes.

La Policía de la Buenos Aires desplegó este jueves un amplio operativo simultáneo en 15 villas y barrios populares porteños en el marco de una acción contra organizaciones vinculadas al narcotráfico. El procedimiento, denominado “Tormenta Negra”, dejó al menos 20 detenidos y el secuestro de drogas, armas y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Del operativo participaron más de 1.500 efectivos policiales, que realizaron allanamientos, controles vehiculares, identificación de personas y fiscalizaciones comerciales en distintos puntos de la Ciudad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó parte del despliegue en la Villa 31 y destacó que los procedimientos permitieron concretar detenciones y decomisar armamento, drogas, balanzas de precisión y materiales utilizados para preparar sustancias ilegales.

Según detallaron fuentes policiales, el operativo alcanzó distintos asentamientos y barrios vulnerables, entre ellos la Villa 1-11-14, la Villa 21-24, Ciudad Oculta, Zavaleta, Barrio 20, Fraga, Los Piletones y Rodrigo Bueno.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño explicaron que el objetivo principal de “Tormenta Negra” fue reforzar la prevención del delito mediante controles aleatorios tanto dentro de los barrios como en sus accesos.

Además del despliegue policial, participaron otras áreas del Gobierno porteño. Personal de la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó comercios dedicados a la venta de celulares, consultorios médicos y locales vinculados con productos considerados riesgosos, como garrafas.

El Ejecutivo porteño remarcó que estos procedimientos forman parte de una estrategia más amplia de control urbano y vigilancia en los accesos a la Ciudad.

En ese marco, las autoridades recordaron que durante los últimos ocho meses se intensificaron los controles sobre la avenida General Paz y los puentes que conectan con el conurbano bonaerense a través del Riachuelo.

Según cifras oficiales difundidas por el Gobierno de la Ciudad, en esos operativos se controlaron más de 110.000 vehículos y unas 123.000 personas. Como resultado, se concretaron 98 detenciones de individuos con pedidos de captura por delitos como robo, hurto, lesiones y resistencia a la autoridad.

Las autoridades también informaron que se labraron cerca de 15.000 infracciones de tránsito en distintos puntos de ingreso a la Capital Federal.

Desde la administración porteña sostienen que este tipo de despliegues buscan fortalecer la presencia policial en zonas consideradas de alta conflictividad y mejorar las tareas de prevención del delito urbano.