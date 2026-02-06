Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo histórico de comercio e inversiones

En el marco de la visita del canciller Pablo Quirno a Washington, Argentina y Estados Unidos sellaron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco. El pacto elimina aranceles para casi 1.700 productos argentinos y eleva drásticamente la cuota de exportación de carne vacuna. Como contrapartida, Argentina facilita el ingreso de maquinaria y tecnología estadounidense, alinea sus normas de propiedad intelectual con los estándares internacionales y se compromete a cooperar en la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos.

Por Alejo Pombo

WASHINGTON D.C. / BUENOS AIRES. – El Gobierno de Javier Milei dio este jueves el paso más ambicioso en su estrategia de inserción internacional. En una ceremonia liderada por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, se firmó el instrumento que redefine el intercambio bilateral. Este acuerdo posiciona a la Argentina como el primer país de América del Sur en integrar un marco de acceso preferencial de esta magnitud con la mayor economía del mundo.

Los pilares del intercambio: Carne, Acero y Tecnología El acuerdo se apoya en concesiones mutuas que buscan dinamizar sectores estratégicos:

Exportaciones Argentinas: Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos , destacándose la ampliación de la cuota de carne bovina a 100.000 toneladas (con arancel 0%). Además, Washington se comprometió a revisar los aranceles al acero y aluminio (Sección 232).

Importaciones y Competitividad: Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones, incluyendo dispositivos médicos, agroquímicos y maquinaria. También se validarán automáticamente las certificaciones de la FDA (EE. UU.) para medicamentos, agilizando su ingreso al mercado local.

Inversiones y Seguridad Económica Más allá del flujo de bienes, el pacto tiene un fuerte componente de Seguridad Nacional. Ambos países cooperarán en el control de exportaciones y en la protección de cadenas de suministro de minerales críticos (litio y tierras raras). Asimismo, Argentina adopta estándares modernos de propiedad intelectual, una medida largamente solicitada por las tecnológicas de Silicon Valley para radicar startups y fintechs en el país con mayor seguridad jurídica.

Puntos Clave del Acuerdo

1. Carne Vacuna: La «Cuota 100.000»

El Salto: Argentina pasa de una cuota de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas anuales .

Impacto Fiscal: Estas 80.000 toneladas adicionales ingresarán a EE. UU. con arancel 0% .

Simplificación: Se eliminan registros duplicados de plantas; EE. UU. facilitará el ingreso de menudencias y productos procesados que antes tenían barreras sanitarias estrictas.

2. Sector Metalúrgico (Acero y Aluminio)

Sección 232: EE. UU. ratificó su compromiso de revisar los aranceles especiales impuestos bajo esta ley de seguridad nacional. Esto beneficia directamente a empresas como Tenaris (Techint) y Aluar, que recuperarán competitividad en el mercado estadounidense.

3. Propiedad Intelectual y Patentes

Alineamiento: Argentina adopta los criterios del informe «Special 301» de EE. UU.

Efecto: Se acelerarán los tiempos de concesión de patentes farmacéuticas y biotecnológicas. Esto favorece a los laboratorios multinacionales (CAEME) pero pone presión sobre los laboratorios nacionales de genéricos (CILFA), que tendrán menos margen para producir versiones locales de drogas nuevas.

4. Minerales Críticos y Tierras Raras

Seguridad Estratégica: Argentina se suma a la coalición liderada por el Secretario de Estado, Marco Rubio .

El Pacto: EE. UU. financiará (vía EXIM Bank y DFC) proyectos de extracción de litio, cobre y tierras raras en Argentina para asegurar su cadena de suministro frente a China. A cambio, Argentina garantiza transparencia y precios de mercado.

5. Desburocratización y Reconocimiento FDA

ANMAT vs. FDA: Argentina aceptará automáticamente las autorizaciones de la FDA (EE. UU.) para dispositivos médicos y fármacos. Ya no será necesario un trámite de aprobación local extenso si el producto ya está aprobado en EE. UU.

Tasas: Eliminación gradual de la Tasa de Estadística para bienes originarios de EE. UU.

II. Análisis de Impacto: Ganadores y Perdedores

Sector Impacto Motivo Agroindustria Ganador Aumento masivo en la cuota de carne y apertura para cítricos y subproductos. Minería Ganador Inyecciones de capital estadounidense para litio y cobre con financiamiento preferencial. Tecnología/Fintech Ganador Marco legal seguro para startups y protección de software bajo normas internacionales. Laboratorios Locales Perdedor / Alerta La mayor protección de patentes dificulta la competencia de medicamentos genéricos nacionales. Autopartes y Química Perdedor / Alerta La eliminación de aranceles para insumos importados de EE. UU. golpea a los fabricantes locales que no puedan competir en precio.