ueves negro en Wall Street: las acciones argentinas se desplomaron hasta un 8,5%

En una jornada de alta volatilidad, los activos argentinos sufrieron un duro revés tanto en la plaza local como en Wall Street. Las acciones bancarias lideraron el desplome con bajas superiores al 8%, mientras que el Riesgo País superó la barrera de los 516 puntos básicos, su mayor nivel en tres meses. El nerviosismo del mercado se atribuye a la inestabilidad institucional tras la renuncia de Marco Lavagna al INDEC y al impacto global de la caída del Bitcoin.

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES / NUEVA YORK. – El clima de confianza que venía sosteniendo a los activos argentinos parece haber encontrado un techo. Este jueves, el denominado «Riesgo País» —índice que elabora el JP Morgan— trepó hasta los 520 puntos antes de estabilizarse en 516, reflejando una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores internacionales.

El desplome de los ADR en Wall Street Las empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) vivieron una rueda negra, con el sector financiero como el más castigado. Los bancos, sensibles a cualquier ruido sobre las estadísticas públicas y la inflación, encabezaron las pérdidas:

Banco Supervielle y BBVA: -8,5%

Grupo Financiero Galicia: -8,2%

Banco Macro: -6,7%

En la Bolsa porteña, el índice Merval retrocedió un 2,8%, arrastrado por la tendencia global y la incertidumbre doméstica.

Dólares y Bonos Mientras los bonos soberanos mostraron un comportamiento mixto, el mercado cambiario reflejó la tensión con un alza en los dólares financieros. El Contado con Liquidación (CCL) cerró por encima de los $1.506, mientras que el dólar Blue mostró una leve baja, ubicándose en los $1.440.

Los analistas coinciden en que la salida de Marco Lavagna del INDEC y la postergación del nuevo IPC han generado dudas sobre la transparencia y la sostenibilidad del proceso de desinflación, justo en momentos en que una misión del FMI se encuentra en el país auditando las cuentas públicas.