Escándalo en un boliche: Ortigoza terminó a las trompadas con patovicas

Néstor Ortigoza protagonizó una violenta pelea en un boliche de El Talar y debió ser retirado por personal de seguridad. Según trascendió, el conflicto comenzó luego de que empleados del lugar molestaran a una amiga de Rocío Oliva. Las imágenes del altercado se viralizaron rápidamente.

Néstor Ortigoza volvió a quedar envuelto en una polémica luego de protagonizar una pelea en un boliche de la localidad bonaerense de El Talar, en el partido de Tigre. El exjugador tuvo un fuerte cruce con integrantes de la seguridad del lugar y debió ser retirado por varios empleados del establecimiento.

El episodio ocurrió durante la madrugada en Tropitango Bailable, donde Ortigoza había asistido junto a Rocío Oliva para pasar la noche.

Según trascendió, el conflicto comenzó cuando una amiga de Oliva habría tenido un entredicho con miembros de la seguridad privada del boliche. La situación derivó rápidamente en una discusión que involucró al exfutbolista.

De acuerdo con versiones difundidas en programas de espectáculos y testimonios citados por panelistas televisivos, Ortigoza intervino para defender a su pareja y acusó a los empleados de seguridad de haber provocado e insultado al grupo antes de que la pelea escalara.

Las imágenes del incidente fueron difundidas en el programa A la Tarde. En los videos se observa al exmediocampista forcejeando con varias personas en medio de la pista, mientras personal de seguridad intenta contenerlo.

En una de las secuencias más difundidas, un empleado inmoviliza a Ortigoza desde atrás para evitar que continúe avanzando sobre otros involucrados. Según relató el panelista Daniel Fava, el propio exjugador le aseguró que el conflicto se inició porque integrantes de la seguridad “estaban molestando a una amiga” de Rocío Oliva.

Testigos presentes en el lugar señalaron que el clima se volvió caótico durante varios minutos y que fueron necesarios al menos cinco patovicas para sacar al exfutbolista del local bailable.

Hasta el momento, ni Ortigoza ni el boliche realizaron una denuncia pública formal sobre lo ocurrido. Tampoco trascendió si hubo intervención policial posterior al incidente.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la figura del exjugador de San Lorenzo de Almagro, quien en 2024 ya había quedado en el centro de la controversia tras ser denunciado por su expareja en una causa por violencia de género y por presunto incumplimiento de una restricción perimetral.

En aquel momento, el caso generó un fuerte impacto mediático y derivó en cuestionamientos internos dentro de San Lorenzo, institución en la que Ortigoza también se desempeñó como dirigente deportivo.