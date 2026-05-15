Una estudiante denunció que le dejaron 11 municiones mientras rendía un parcial en la UCC de San Luis

Un hombre de 57 años fue detenido dentro de la Universidad Católica de Cuyo luego de entregarle una bolsa con 11 municiones a una estudiante que rendía un parcial. La joven descubrió las balas al notar el peso del paquete y alertó a las autoridades. La Justicia investiga qué buscaba el sospechoso.

Un hombre de 57 años fue detenido este jueves dentro de la Universidad Católica de Cuyo luego de que una estudiante denunciara que le había dejado una bolsa con municiones mientras rendía un examen parcial en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

El episodio ocurrió cerca de las 16:57 en la sede ubicada sobre avenida Felipe Velázquez al 471, en la capital puntana, bajo jurisdicción de la Comisaría Seccional 2ª.

Según informaron fuentes policiales, la joven, de 18 años, relató que se encontraba realizando un parcial cuando un compañero se acercó y le dijo que tenía “unos caramelos” para entregarle a su padre.

De acuerdo con su testimonio, el hombre colocó una pequeña bolsa dentro del bolsillo delantero de su buzo. Sin embargo, la estudiante notó que el paquete tenía un peso inusual y decidió revisar el contenido.

Al abrirlo, descubrió que en el interior había municiones.

La joven alertó inmediatamente a su padre, quien acudió a la universidad y la acompañó hasta el sector donde se encontraba personal policial que realizaba tareas de relevo dentro del predio universitario.

Tras la denuncia, efectivos de la Sección Motorizada y de la Comisaría 2ª ingresaron al aula señalada junto con personal de seguridad privada de la institución.

Para evitar alterar el normal desarrollo de las actividades académicas, el segundo jefe de la dependencia policial entrevistó al sospechoso y lo invitó a salir del aula.

Posteriormente, y en presencia de un testigo, se realizó una requisa al hombre, domiciliado en la ciudad de San Luis.

Durante el procedimiento no encontraron otros elementos de interés, aunque la fiscalía de turno ordenó su inmediata detención mientras avanza la investigación judicial.

Además, la Policía secuestró 11 municiones calibre 9×19 milímetros de camisa plateada, que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Los investigadores intentan determinar cuál era el objetivo del sospechoso y por qué decidió entregarle las balas a la estudiante dentro del ámbito universitario.

Desde la Universidad Católica de Cuyo emitieron un comunicado oficial en el que aseguraron que se activaron “de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes, priorizando el resguardo y la seguridad de toda la comunidad educativa”.

La institución también confirmó que la Justicia ya interviene en el caso para esclarecer las circunstancias del episodio.