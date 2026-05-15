Milei celebró la baja de la inflación pero advirtió: “Queremos cero”

Javier Milei celebró la inflación de abril, que fue del 2,6%, pero aseguró que su Gobierno solo estará conforme cuando el índice llegue a cero. El Presidente defendió el ajuste fiscal, destacó la desaceleración de precios y afirmó que la economía “retomó el sendero decreciente”.

El presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de inflación de abril, que se ubicó en 2,6%, aunque aseguró que el único resultado que dejará conforme a su Gobierno será alcanzar “cero” inflación.

“El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha no está terminada”, afirmó el mandatario durante una entrevista con el canal de streaming Neura, luego de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del cuarto mes del año.

El dato representó una desaceleración respecto de marzo, cuando la inflación había sido del 3,4%, y marcó un quiebre en la tendencia alcista que se mantenía desde mayo de 2025.

Con el registro de abril, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 2026 llegó al 12,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.

Durante la entrevista, Milei sostuvo que otros procesos históricos de desinflación demandaron entre siete y doce años y recordó que en mayo del año pasado el índice había llegado al 1,5%.

“Todo pintaba para quebrar el 1%. Incluso hubo meses con deflación mayorista”, señaló el Presidente, quien además destacó la caída de las tasas de interés y la estabilidad cambiaria como señales de recuperación de la demanda de dinero.

Según indicó, las tasas pasaron de niveles cercanos al 250% anual al 20%, mientras el tipo de cambio mostró una tendencia descendente en los últimos meses.

El mandatario volvió además a reivindicar el ajuste fiscal aplicado por su administración. “Hicimos un ajuste de 15 puntos del Producto Bruto Interno sin generar una gran depresión”, sostuvo.

En ese sentido, defendió la estrategia económica del Gobierno y aseguró que el cierre del déficit fiscal se realizó sin incrementar impuestos. “La discusión es moral. A mí me votaron para mejorar el bienestar de los argentinos”, afirmó.

Horas antes, Milei ya había reaccionado al dato inflacionario a través de sus redes sociales. “Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política y sus socios del círculo rojo, la inflación retomó el sendero decreciente”, escribió en X.

También el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la desaceleración del IPC y afirmó que se trató de “la inflación más baja en cinco meses”.

El funcionario remarcó además que el índice general de abril fue el menor para ese mes desde 2017, si se excluye el período excepcional atravesado durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

Caputo también puso el foco sobre los indicadores vinculados a pobreza e indigencia. Según señaló, la Canasta Básica Alimentaria registró una suba mensual de apenas 1,1%, el nivel más bajo desde agosto de 2025, mientras que la Canasta Básica Total aumentó 2,5%.

En paralelo, consultoras privadas y analistas del mercado proyectan que la desaceleración inflacionaria podría continuar durante el segundo trimestre, aunque advierten que el escenario electoral, el comportamiento del dólar y los ajustes tarifarios seguirán siendo variables sensibles para la evolución de los precios.

Las LEFI y el riesgo de hiperinflación ⚠️ Javier Milei explicó por qué la salida de las LEFI era clave para evitar una mayor presión monetaria y una posible hiperinflación 📈 pic.twitter.com/AJOJmi9vnf — Neura (@neuramedia) May 14, 2026