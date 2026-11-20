Edgardo “Turky” Uisso sufrió una fractura de columna y un grave daño en la médula espinal al caer de un techo mientras perseguía a un ladrón en San Luis. Deberá ser operado y sus familiares lanzaron una colecta para afrontar los gastos médicos y de recuperación.

Edgardo “Turky” Uisso sufrió una grave lesión en la columna y deberá ser operado luego de caer desde un techo mientras perseguía a un delincuente que había ingresado a robar a su vivienda, en pleno centro de la ciudad de San Luis. El episodio ocurrió el miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 8:30, y ahora familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para afrontar los gastos médicos.

El hecho se produjo en una propiedad de calle Chacabuco al 180, frente al Cementerio de San José. Uisso regresaba a su casa después de llevar a su hijo adolescente al colegio cuando encontró a un ladrón desmantelando un equipo de aire acondicionado.

Al verse descubierto, el delincuente escapó por los techos de las viviendas linderas. El propietario salió detrás de él y ambos protagonizaron un forcejeo durante la persecución.

En esas circunstancias, Uisso cayó al patio trasero de una agencia de quiniela. El ladrón consiguió escapar, mientras que el vecino quedó gravemente herido y debió ser trasladado al hospital.

Con el avance de los estudios médicos se conoció la gravedad de las lesiones: los profesionales diagnosticaron una fractura de columna y un daño muy importante en la médula espinal. Debido a ese cuadro, deberá someterse a una intervención quirúrgica.

«Esto es una locura. Te vulneran tu propiedad, te roban y te lastiman», fue la reflexión que acompañó el reclamo por las consecuencias que dejó el episodio.

Una campaña solidaria para afrontar los gastos

Ante la complejidad del cuadro médico, familiares, amigos y conocidos de Uisso organizaron una colecta para ayudarlo a cubrir los costos de la internación y el tratamiento.

El pedido de colaboración contempla gastos de atención médica, una silla de ruedas, placas para la columna y las operaciones que deberá afrontar durante su recuperación.

Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al siguiente alias:

ALIAS PARA COLABORACIONES TURKYUISSO Copiar Titular: Sol Uisso

La familia espera reunir los fondos necesarios para afrontar las intervenciones y los gastos que demandará la recuperación de Edgardo, mientras continúa internado por las graves lesiones sufridas.