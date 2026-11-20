La madre de una estudiante de 17 años denunció reiterados episodios de hostigamiento en la Escuela Técnica Nº 21 de Justo Daract. El caso incluye un episodio en el que compañeros le colocaron una bolsa en la cabeza, una presentación policial y cuestionamientos a la respuesta de las autoridades escolares.

Una familia de Justo Daract denunció una serie de episodios de hostigamiento contra una adolescente de 17 años que asiste a la Escuela Técnica Nº 21 “María Auxiliadora”. La madre de la estudiante, Carina Orozco, aseguró que los hechos se repiten desde hace tiempo y cuestionó la respuesta de las autoridades escolares, especialmente después de un episodio ocurrido el 19 de octubre, cuando compañeros le colocaron una bolsa en la cabeza.

Según el relato de Orozco, la institución no informó lo sucedido a los padres ni activó el protocolo correspondiente. La familia se enteró a través de la madre de otro alumno, que se comunicó con ella para advertirle sobre lo ocurrido.

Al regresar a su casa, Carina consultó a sus hijas y la adolescente rompió en llanto. Recién entonces contó que había sido la víctima del episodio y que no había hablado antes por miedo y por presuntas amenazas de otros estudiantes.

La madre afirmó que, al pedir explicaciones al preceptor, recibió como respuesta que se había tratado de “un chiste”. Para la familia, esa explicación minimizó la gravedad de lo ocurrido.

Denuncia policial y antecedentes de hostigamiento

Orozco contó que, junto con su esposo, se presentó en la escuela para dejar constancia de la situación en un acta. Durante ese encuentro, según su versión, mantuvieron un fuerte intercambio con las autoridades, que les cuestionaron la falta de confianza en la institución.

La mujer también aseguró que realizó una presentación en la Comisaría de Justo Daract y entregó una copia en el establecimiento. Además, indicó que otros estudiantes habían filmado el episodio y compartido el video en un grupo, pero que luego se les pidió que lo borraran.

La denuncia familiar incluye otros hechos que, según Orozco, habían sido advertidos con anterioridad: la desaparición de la carpeta de la joven, amenazas de cortarle el cabello, daños en una prenda de trabajo rural y la rotura de útiles escolares, entre ellos una calculadora científica.

El reclamo por medidas de protección

La madre agregó que, días después del episodio de la bolsa, también desapareció el buzo de su hija. Tras realizar nuevas gestiones y reclamar en la escuela, el padre permaneció en el establecimiento hasta que la prenda apareció sucia. La familia cuestionó las explicaciones recibidas y volvió a plantear su preocupación por la seguridad de la adolescente dentro del edificio.

Orozco señaló que, después de la intervención de la prensa, la dirección les entregó una nota en la que se indicaba que se habían iniciado las actuaciones correspondientes. También afirmó que les comunicaron que, para reunirse con preceptores o directivos, debían solicitar una audiencia.

Entre los hechos que cuestionó, mencionó que el padre fue fotografiado cuando llevaba comida a su hija y que les sugirieron que la adolescente dejara de concurrir a clases sin que se le computaran las inasistencias.

La familia reclama que la escuela adopte medidas concretas para garantizar la integridad de la estudiante y evitar que sea ella quien deba apartarse del ámbito escolar. Hasta el momento, los episodios y la respuesta institucional fueron expuestos a través del testimonio de la madre; no se cuenta aquí con una versión oficial del establecimiento.

Como contexto, la provincia cuenta con la GUIARSE (Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar), una herramienta que contempla más de 70 protocolos, entre ellos los vinculados con el bullying y el ciberbullying. Sus lineamientos incluyen la detección de la situación, la comunicación a las familias, la intervención con las partes involucradas y el seguimiento de las medidas adoptadas.