La propuesta de una feria de ropa y calzado generó un conflicto con los comerciantes de San Luis. La Cámara de Comercio presentó un reclamo formal y pidió controles, mientras que la Municipalidad confirmó que los organizadores no tienen habilitación para funcionar ni en el centro ni en otro sector de la capital.

La instalación de una feria itinerante de ropa y calzado en la ciudad de San Luis generó un enfrentamiento con los comerciantes locales y abrió una discusión sobre las condiciones para desarrollar actividades comerciales. La Municipalidad confirmó que la propuesta no tiene habilitación para funcionar en ningún sector de la capital, mientras que la Cámara de Comercio presentó un reclamo formal para exigir controles y medidas de protección al comercio establecido.

La iniciativa, promocionada como una feria de productos de indumentaria y calzado de marcas reconocidas a precios bajos, tenía previsto instalarse inicialmente en un edificio del microcentro donde funcionaba una sucursal del banco HSBC, sobre calle Belgrano.

Sin embargo, el Municipio rechazó esa ubicación porque el inmueble se encuentra dentro del área alcanzada por el plan de reordenamiento comercial, que busca limitar la venta informal y reorganizar la actividad en el centro.

Posteriormente, los organizadores difundieron en redes sociales una posible instalación en otro punto de la ciudad, en la zona sur. No obstante, el subsecretario de Servicios Públicos municipal, Daniel Pineda, aclaró que tampoco existía una solicitud formal para habilitar ese nuevo espacio.

El funcionario explicó que cualquier actividad comercial temporal debe cumplir con los requisitos municipales, entre ellos el pago de tasas y cánones, además de las condiciones de seguridad e higiene. También advirtió que el funcionamiento sin autorización puede derivar en multas y clausuras.

El reclamo de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis manifestó su rechazo a la instalación de estas ferias y presentó una nota ante organismos gubernamentales para solicitar controles sobre las habilitaciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La entidad sostuvo que los comerciantes locales afrontan durante todo el año costos de alquileres, impuestos y salarios, por lo que considera necesario garantizar condiciones de competencia equitativas.

«Los comerciantes locales hacemos un esfuerzo enorme cada día para sostener alquileres, impuestos y el empleo de cientos de familias puntanas», expresó la institución en un comunicado.

También difundió mensajes en sus redes sociales con consignas como «Cuidamos al comerciante de San Luis» y «Protegemos todas las fuentes de trabajo genuinas».

El vicepresidente de la Cámara, César Romero, explicó que el rechazo no responde solamente a la posible pérdida de ventas de algunos productos, sino a las condiciones en las que deben competir los negocios establecidos.

«Es un poco la radiografía de lo que pasa a nivel económico en el país. No es por dejar de vender un par de remeras o un par de pantalones, es la reacción del comercio que está bancando los 365 días del año, pase lo que pase», sostuvo.

El dirigente también señaló que las dificultades del sector están relacionadas con el contexto económico nacional y reclamó reglas comerciales iguales para todos.

De todos modos, reconoció que, si los organizadores cumplen con las ordenanzas municipales, podrán obtener la autorización correspondiente. En ese sentido, apeló a la libertad de comercio, pero insistió en la necesidad de establecer controles rigurosos.

Qué exige el Municipio para autorizar la actividad

Desde la Municipalidad indicaron que las habilitaciones temporales deben cumplir las mismas exigencias básicas que otras actividades comerciales o eventos que se desarrollan en la ciudad.

Entre las condiciones mencionadas figuran el pago de tasas y cánones, la documentación impositiva, la regularización laboral del personal y las medidas de seguridad e higiene, como matafuegos, salidas de emergencia y seguros de responsabilidad civil.

Además, el Municipio aclaró que no tiene facultades para controlar el origen aduanero o fiscal de las mercaderías, una competencia que corresponde a organismos nacionales como ARCA.

Por el momento, la feria no cuenta con autorización para funcionar en San Luis y tampoco se informó que exista una nueva solicitud en evaluación para instalarla en otro sector de la ciudad.