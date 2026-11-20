La Cámara alta se reúne desde las 11 para debatir una agenda que incluye la nueva Ley de Discapacidad, la restitución de la Ley de Tierras, el tratado internacional de patentes y la Ley Joaquín. El proyecto sobre discapacidad busca garantizar de manera permanente prestaciones y beneficios que actualmente dependen de una emergencia.

El Senado de la Nación sesionará este jueves 19 de noviembre desde las 11 para tratar la sanción definitiva de la nueva Ley de Discapacidad, uno de los proyectos centrales de la agenda parlamentaria. La iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones y los beneficios contemplados en la emergencia vigente, que vence en diciembre, pero con un cambio fundamental: convertir esas disposiciones en un régimen permanente.

El temario fue acordado durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Además de discapacidad, los legisladores debatirán la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que contempla la restitución de la Ley de Tierras— y la denominada Ley Joaquín.

Una ley permanente para el sistema de discapacidad

El proyecto, denominado «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», retoma gran parte del esquema de beneficios establecido por la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

Entre sus principales disposiciones establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de la jubilación mínima, y el desarrollo de una actividad laboral formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece actualizaciones periódicas de los aranceles vinculadas a la movilidad jubilatoria. Además, garantiza la cobertura médica básica de Incluir Salud para los beneficiarios de las pensiones.

En materia presupuestaria, fija un piso de financiamiento para el área de discapacidad dentro del Ministerio de Salud, que no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

Otro punto importante es la incorporación de auditorías periódicas y controles cruzados de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. El mecanismo deberá respetar el debido proceso y las garantías de las personas alcanzadas.

A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley.

Propiedad privada y restitución de la Ley de Tierras

Otro de los proyectos relevantes será el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción de Diputados y propone restablecer la Ley 26.737 de Tierras Rurales, derogada por el DNU 70/2023.

La iniciativa recupera los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa establece un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales en cada jurisdicción y un límite del 30% para titulares de una misma nacionalidad. También contempla restricciones específicas para zonas de seguridad de frontera y áreas sensibles.

El proyecto incluye modificaciones al régimen de expropiaciones y establece procedimientos más rápidos para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente.

Patentes y seguridad en espacios deportivos

El temario también contempla el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que permite solicitar protección de una invención en distintos países mediante un procedimiento unificado.

La iniciativa regresó al Senado después de que Diputados introdujera modificaciones. Entre ellas, se incorporó una reserva al capítulo II para atender los cuestionamientos de la industria farmacéutica nacional, que advirtió sobre posibles consecuencias para la producción local de medicamentos.

Por último, los senadores tratarán la denominada Ley Joaquín, una iniciativa que busca prevenir accidentes provocados por instalaciones deportivas y recreativas mal aseguradas.

La propuesta obliga a instituciones públicas y privadas, además de los responsables de espacios públicos, a instalar, anclar, mantener y controlar arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos infantiles.

El proyecto surgió tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años que falleció en enero pasado en Junín de los Andes, Neuquén, cuando le cayó encima un arco de fútbol que no estaba correctamente sujeto.

La sesión de este jueves representa una instancia importante para el cierre del período ordinario del Congreso, con iniciativas que involucran derechos sociales, propiedad privada, industria farmacéutica y seguridad en espacios recreativos.