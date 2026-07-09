Un reconocido especialista quiso sumarse sin cobrar y fue apartado

Un ginecólogo especialista en embarazos de alto riesgo denunció que el Ministerio de Salud de San Luis rechazó su propuesta de trabajar gratis en la Maternidad Provincial. El profesional aseguró que la decisión estuvo vinculada a sus críticas hacia la gestión.

El ginecólogo y especialista en fertilidad y medicina materno-fetal Martín Olivera Ravasi denunció que fue rechazado por el Ministerio de Salud de San Luis cuando intentó incorporarse de manera gratuita al equipo de la Maternidad Provincial «Dra. Teresita Baigorria» para colaborar en la atención de embarazos de alto riesgo.

Según relató el profesional, su propuesta inicial era asistir una vez por semana para ayudar a desarrollar un nuevo servicio dentro del sistema público de salud. Aseguró que, tras informarle que no había presupuesto disponible, decidió ofrecer su trabajo sin cobrar honorarios.

Olivera Ravasi afirmó que posteriormente recibió una comunicación en la que le indicaron que no podría incorporarse debido a sus críticas hacia la gestión provincial. El médico cuestionó esa decisión y sostuvo que en la salud pública debería priorizarse la capacidad profesional por encima de las diferencias políticas.

«Cuando armás un equipo de fútbol elegís a los mejores jugadores, no preguntás de qué ideología son», expresó al comparar la situación con la conformación de equipos deportivos.

El especialista señaló que la falta de incorporación afecta especialmente a pacientes que requieren atención compleja. Como ejemplo, difundió el mensaje de una madre que buscaba asistencia para su hija de 19 años, embarazada de 38 semanas, y consultaba cómo podía acceder a su atención dentro de la Maternidad.

El médico manifestó su preocupación por no poder ampliar su ayuda a más pacientes desde el sistema público y reclamó cambios en la organización sanitaria para mejorar la cobertura de casos de alta complejidad.

Olivera Ravasi cuenta con formación en ginecología y obstetricia y figura como prestador médico en registros provinciales de salud.

Hasta el momento, la denuncia pública del profesional se centra en su propio relato sobre la negativa a incorporarlo, mientras no trascendieron públicamente explicaciones oficiales del Ministerio de Salud sobre los motivos de la decisión. La Maternidad Provincial «Dra. Teresita Baigorria» ha sido anteriormente escenario de reclamos vinculados al funcionamiento de servicios y la disponibilidad de profesionales.