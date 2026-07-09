Miles de hinchas puntanos coparon las calles tras el triunfo albiceleste

La victoria de Argentina ante Egipto generó festejos multitudinarios en San Luis. Miles de hinchas salieron a las calles en la capital, Villa Mercedes, La Punta y otras localidades para celebrar la clasificación a cuartos de final.

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una celebración masiva en distintos puntos de San Luis. Tras el triunfo por 3 a 2 frente a Egipto, miles de hinchas salieron a las calles para festejar la remontada y mantener viva la ilusión mundialista.

En la capital provincial, el epicentro de los festejos fue la Plaza Pringles y el microcentro, donde familias, grupos de amigos y fanáticos se reunieron con camisetas, banderas y bombos para celebrar la victoria.

El clima de euforia se extendió durante la tarde con cánticos, bocinazos y caravanas de vehículos que recorrieron las principales calles de la ciudad.

En Villa Mercedes, los hinchas también coparon la zona céntrica para celebrar el pase a la siguiente ronda. La convocatoria reunió a personas que llegaron caminando, en motos, bicicletas y autos para acompañar el festejo.

Otra de las postales destacadas se vivió en La Punta, donde la tradicional rotonda de los Mundiales volvió a convertirse en un punto de encuentro para cientos de vecinos que celebraron una nueva victoria de la Albiceleste.

La alegría también se replicó en localidades del interior provincial. En Villa de Merlo, familias completas salieron con banderas y elementos de percusión para sumarse a la celebración colectiva.

En Quines, una imagen particular llamó la atención en redes sociales: un personaje disfrazado de delfín recorrió las calles durante los festejos y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada.

Con la clasificación asegurada a los cuartos de final, los hinchas puntanos renovaron su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni y ya esperan el próximo partido con la expectativa de seguir avanzando en el Mundial 2026.