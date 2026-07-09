Robaron motos de un depósito judicial de San Luis y recuperaron ocho unidades

Un depósito judicial de Santa Rosa del Conlara fue robado pese a estar bajo custodia oficial. La Policía recuperó ocho motocicletas y autopartes e identificó a un hombre y cuatro menores como presuntos involucrados.

Un depósito judicial de Santa Rosa del Conlara fue escenario de un robo en el que fueron sustraídas motocicletas y autopartes que se encontraban bajo resguardo de la Justicia. La investigación permitió recuperar ocho motos, un cuadro de rodado y distintos elementos vinculados al caso.

El hecho es investigado como robo calificado en despoblado y en banda, y tiene como principales sospechosos a un hombre mayor de edad y cuatro menores, todos con domicilio en Concarán.

La investigación comenzó el 30 de junio, luego de que personal de la Comisaría Distrito N° 25 de Santa Rosa del Conlara solicitara la intervención del Departamento de Investigaciones Concarán tras detectar el ingreso de personas desconocidas al depósito judicial.

En ese lugar se encontraban motocicletas secuestradas por disposición del Juzgado Multifuero y bajo custodia oficial. Los investigadores constataron el faltante de varios vehículos y comenzaron las tareas para identificar a los responsables.

El 4 de julio se registró un nuevo ingreso al predio, donde las autoridades detectaron la sustracción de más rodados y reforzaron la investigación con análisis de cámaras de seguridad, relevamientos y averiguaciones de campo.

Como resultado del operativo, efectivos del Departamento de Investigaciones Concarán, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), lograron recuperar ocho motocicletas, un cuadro de moto y diversas autopartes que estarían relacionadas con la causa.

Los investigadores también lograron identificar a los presuntos autores. Se trata de un hombre mayor de edad y cuatro menores, cuya identidad permanece reservada por disposición judicial.

La causa continúa bajo intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, que lleva adelante las medidas necesarias para determinar la responsabilidad de los involucrados y esclarecer completamente el hecho.