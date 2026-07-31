Un joven de 19 años quedó grave tras ser atropellado en Villa Mercedes

Un joven de 19 años permanece internado en terapia intensiva tras ser atropellado por un automóvil en Villa Mercedes. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia, pero el vehículo fue secuestrado porque circulaba sin seguro obligatorio.

Un joven de 19 años permanece internado en estado crítico en el Policlínico Regional «Juan Domingo Perón» de Villa Mercedes luego de ser atropellado por un automóvil durante la madrugada de este viernes. El hecho ocurrió en la intersección de avenida 25 de Mayo y Estado de Israel y es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo el siniestro.

De acuerdo con la información policial, el accidente ocurrió alrededor de la 1:25, cuando un Fiat Siena blanco, conducido por un hombre de 31 años, circulaba por avenida 25 de Mayo en sentido norte-sur. Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo embistió al peatón cuando cruzaba la avenida de oeste a este.

Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Policlínico «Juan Domingo Perón», donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico grave y una herida cortante en la región parietal izquierda.

Debido a la gravedad del cuadro, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece bajo estricto seguimiento médico y con pronóstico reservado.

La Policía informó que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, con un registro de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

No obstante, por disposición de la fiscal de turno, Gisela Milstein, el automóvil fue secuestrado de manera preventiva para la realización de las pericias correspondientes. Además, los efectivos labraron un acta de infracción al constatar que el vehículo no contaba con el seguro obligatorio vigente al momento del accidente.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.