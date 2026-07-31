El Gobierno adjudicó el Tramo Puntano y definió la tarifa base del nuevo peaje

El Gobierno nacional adjudicó la concesión del Tramo Puntano de la Red Federal de Concesiones a la UTE BASAA S.A.-CECOSA S.A. El corredor será operado durante 20 años y tendrá una tarifa base de $1.440,08 más IVA cada 100 kilómetros, que deberá actualizarse antes de su entrada en vigencia.

El Gobierno nacional adjudicó la concesión del denominado Tramo Puntano de la Red Federal de Concesiones a la unión transitoria de empresas integrada por BASAA S.A. y CECOSA S.A., que tendrá a su cargo durante los próximos 20 años la explotación, administración, mantenimiento y mejora de un corredor vial de aproximadamente 720 kilómetros que atraviesa las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1186/2026 del Ministerio de Economía.

La oferta ganadora estableció una tarifa de referencia de $1.440,08 más IVA cada 100 kilómetros, expresada a valores de julio de 2025. Ese importe deberá actualizarse antes del inicio efectivo de la concesión para determinar el valor que finalmente abonarán los usuarios en las estaciones de peaje.

En territorio puntano, la concesión comprende un tramo de alrededor de 30 kilómetros de la Ruta Nacional 8, entre Vizcacheras y Villa Mercedes, que integra el corredor vial licitado por el Gobierno nacional.

La adjudicación pone fin al proceso licitatorio iniciado meses atrás. A comienzos de julio, el Ministerio de Economía había aprobado la etapa de precalificación y habilitado la apertura de las ofertas económicas, luego de que ocho propuestas superaran la evaluación técnica y administrativa. Entre las empresas que continuaron en carrera figuraban Rovella Carranza-JCR, CPC, Luciano Construcciones, Panedile-Supercemento-Eleprint, José J. Chediack-Benito Roggio y la UTE BASAA-CECOSA, que finalmente resultó adjudicataria.

Durante el proceso también fueron rechazadas algunas ofertas por incumplimientos de los requisitos establecidos en el pliego, mientras que el Ministerio de Economía hizo lugar a una impugnación presentada por otra unión de empresas, que finalmente fue reincorporada a la licitación tras revisar su situación económico-financiera.

La concesión comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento del corredor vial, además de la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de actividades complementarias previstas en el contrato.

De acuerdo con el esquema diseñado por el Gobierno, las nuevas concesiones viales se ejecutarán sin subsidios estatales. Las empresas adjudicatarias deberán financiar con capital privado las obras, el mantenimiento y la operación de las rutas, recuperando la inversión a través del cobro de peajes y de otras explotaciones autorizadas en los contratos.

Según publicó La Nación, BASAA es una empresa constructora de origen cordobés vinculada a los empresarios Horacio Miró y Walter Poplawski. La firma participó en distintas obras de infraestructura durante anteriores administraciones provinciales en Córdoba y ahora asumirá la operación del corredor junto a CECOSA durante las próximas dos décadas.