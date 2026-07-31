Investigan un violento tiroteo frente al predio deportivo Pedro Presti en San Luis

Un enfrentamiento armado entre dos grupos de hombres generó momentos de tensión frente al complejo deportivo Pedro Presti, en la ciudad de San Luis. La Policía investiga el hecho y analiza imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los involucrados.

Un violento enfrentamiento armado ocurrido este miércoles por la tarde frente al complejo deportivo Pedro Presti, en la ciudad de San Luis, provocó momentos de pánico entre vecinos, deportistas y personas que circulaban por la zona. La Policía investiga el episodio, mientras intenta identificar y localizar a los participantes mediante el análisis de cámaras de seguridad.

El hecho se registró sobre calle 25 de Mayo, en el sector comprendido entre el predio deportivo y el antiguo Corralón Municipal. Según relataron testigos, dos grupos de hombres protagonizaron un intercambio de disparos que obligó a peatones y automovilistas a buscar refugio para resguardarse de la balacera.

«Se disparaban de ambos lados y la situación generó mucho miedo. Hubo corridas de personas que transitaban por la calle o llegaban al predio deportivo. Algunos se refugiaron en viviendas cercanas y otros ingresaron a comercios para protegerse», contó uno de los testigos que presenció el episodio.

Hasta el momento no hubo información oficial sobre personas heridas o detenidas. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que efectivos de la Comisaría Cuarta trabajaron en el lugar y comenzaron a relevar imágenes de cámaras de seguridad de viviendas y comercios de la zona para reconstruir la secuencia e identificar a los autores del tiroteo.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas durante la investigación, el enfrentamiento podría estar relacionado con un conflicto de vieja data entre dos familias. Una de las hipótesis que analizan los investigadores vincula el episodio con una agresión ocurrida años atrás, cuando un joven fue baleado por la espalda y quedó con una discapacidad permanente. Sin embargo, esa línea aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de las hipótesis que se investigan.

La balacera generó especial preocupación porque ocurrió en un horario de intensa circulación de personas, cuando numerosos padres se dirigían a retirar a sus hijos de establecimientos educativos y se desarrollaban actividades deportivas en el complejo Pedro Presti.

El predio se encuentra rodeado por barrios densamente poblados, entre ellos Amaro Burgos, Juan Carnevale (CGT), Florencio Navarro y Rawson, lo que incrementó la alarma entre los vecinos.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho, identificar a todos los involucrados y establecer si el intercambio de disparos está vinculado con enfrentamientos previos entre los grupos señalados.