Presupuesto 2027: el oficialismo sorprendió a la oposición y logró media sanción por 28 votos contra 9

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó sobre tablas el Presupuesto 2027 por 28 votos contra 9 y lo giró al Senado. El proyecto contempla recursos y erogaciones por $2,585 billones y, según el Ejecutivo, mantiene las cuentas equilibradas y no prevé endeudamiento. La oposición cuestionó el tratamiento y sostuvo que existe un déficit de más de $116.000 millones.

Como contracara del revés que había sufrido horas antes con el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán, el oficialismo provincial consiguió este miércoles darle media sanción al Presupuesto 2027 de San Luis. El proyecto fue incorporado sobre tablas y aprobado por 28 votos contra 9, para luego ser girado al Senado.

El tratamiento tomó por sorpresa a la oposición, ya que hasta el día anterior distintos legisladores oficialistas habían transmitido que la iniciativa sería debatida la semana próxima. El posible adelantamiento comenzó a circular minutos antes del inicio de la sesión y finalmente el proyecto fue incluido en el orden del día.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contempla recursos y erogaciones por $2.585.093.266.845. De acuerdo con los fundamentos oficiales, presenta una ecuación equilibrada y no contempla nuevo endeudamiento. Ahora deberá ser analizada por el Senado provincial.

La miembro informante, Eugenia Gallardo, defendió el proyecto y lo definió como “un presupuesto que presenta una ecuación equilibrada y sin endeudamiento, como resultado de una administración austera, prudente y responsable de los recursos del Tesoro Provincial”.

Según la exposición oficial, el 72% de los ingresos previstos para 2027 tendrá origen en recursos federales y nacionales, mientras que el 28% corresponderá a recursos provinciales. El diputado Nicolás González Ferro señaló que durante 2026 San Luis recibió un 1,4% menos de transferencias automáticas que en 2025 y que no recibió Aportes del Tesoro Nacional. “Y aún así, San Luis no se endeuda y mantiene sus compromisos de gasto equilibrado y responsable”, sostuvo.

En cuanto al destino de los recursos, el Gobierno provincial presentó como principales prioridades a educación, salud, seguridad, vivienda, obra pública y generación de empleo. El proyecto prevé además fortalecer el sector privado mediante el Régimen de Incentivos para la Producción, el Empleo y la Exportación (RIPEE).

Educación concentrará más de $765.000 millones, según los datos expuestos durante el debate. La partida contempla salarios, becas, Estampillas Escolares, el Programa de Alimentación Nutritiva Escolar, formación docente, infraestructura y la continuidad de programas como Queremos Aprender y Queremos Resolver. También se incluyen previsiones vinculadas con la preparación de la obligatoriedad de la sala de 3 años.

Para Salud se prevén más de $530.000 millones, mientras que Seguridad contará con más de $217.000 millones. En esta última área están contempladas iniciativas vinculadas con alarmas ciudadanas, videovigilancia, lectores de patentes y mejoras en infraestructura policial y penitenciaria.

La obra pública tendrá una inversión prevista de alrededor de $270.000 millones, equivalente a aproximadamente el 11% del presupuesto. Más de la mitad de esos fondos se concentrará en soluciones habitacionales. El Ejecutivo proyecta construir 2.600 viviendas, con 1.300 unidades correspondientes al programa Tenemos Futuro y otras 1.300 mediante Autoconstrucción Asistida. A esto se suman unas 3.000 soluciones vinculadas con el programa Escriturá Tu Casa.

El proyecto también contempla comenzar los Planes Maestros del Agua y de Energía y asigna más de $5.700 millones al Régimen de Consorcios Camineros, destinado al mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales. Además, incorpora partidas para el funcionamiento de la Convención Constituyente que deberá trabajar sobre la reforma parcial de la Constitución provincial y no prevé gastos reservados.

En materia productiva, el Ejecutivo apuesta a la continuidad del RIPEE, que contempla beneficios tributarios, subsidios al empleo y herramientas de financiamiento. También seguirán programas como Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento, junto con iniciativas destinadas a facilitar la incorporación de beneficiarios del Plan de Inclusión al empleo privado.

La oposición cuestionó el equilibrio

La principal objeción durante el debate llegó desde el bloque opositor. Silvia Sosa Araujo cuestionó, en primer lugar, la decisión de tratar el proyecto sobre tablas y sostuvo que el presupuesto no sería realmente equilibrado.

Según sus cálculos, existe un déficit de $116.367.928.710, debido a que el Ejecutivo recurriría a reservas para afrontar parte de los gastos. La legisladora cuestionó además que entre los recursos considerados aparezcan la eventual venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires y de determinados inmuebles vinculados con el RIPEE.

Sosa Araujo también objetó la estimación de ingresos asociados al régimen de incentivos y cuestionó que se proyecten $60.000 millones menos de recaudación por ese concepto sin, según su interpretación, una explicación suficiente sobre la metodología utilizada.

Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar el proyecto. La legisladora sostuvo que las previsiones de crecimiento e inflación podrían resultar demasiado optimistas y advirtió que un menor crecimiento implicaría menores ingresos para la Provincia.

Al comparar el proyecto con el Presupuesto 2026, Sosa Araujo calculó un incremento nominal de alrededor del 37%, pero sostuvo que el crecimiento real sería mucho menor. También cuestionó la evolución prevista para el Plan de Inclusión, la coparticipación municipal y determinadas partidas de Salud y Trabajo.

En el caso de Salud, sostuvo que una reducción real de los recursos podría traducirse en menos fondos para medicamentos, prótesis y materiales de laboratorio. También cuestionó el incremento previsto para las partidas vinculadas con la reforma constitucional y puso el foco en el área de Comunicación, cuya asignación, según señaló, prácticamente duplicaría la del ejercicio anterior.

La oposición también criticó el apartado plurianual del proyecto 2027-2029 y lo calificó como insuficientemente desarrollado.

De esta manera, el oficialismo logró cerrar la jornada con un resultado legislativo favorable después de no conseguir los votos necesarios para avanzar con el desafuero de Beltrán. Con 28 votos afirmativos y 9 negativos, el Presupuesto 2027 consiguió media sanción y ahora la discusión continuará en el Senado.

El proyecto deberá atravesar allí una nueva instancia de debate antes de convertirse, eventualmente, en la ley que determine los recursos y gastos de la Provincia para el próximo ejercicio.