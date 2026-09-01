Fatal accidente en Quines: murió un motociclista tras colisionar con un Peugeot 208

Un joven de 23 años murió este domingo tras protagonizar un choque entre una motocicleta y un Peugeot 208 en el cruce de la Ruta Nacional 79 y calle Teodoro Llanos, en Quines. El conductor del automóvil dio negativo en el test de alcoholemia.

Un joven de 23 años murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito en la localidad de Quines. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30, en el cruce de la Ruta Nacional 79 y calle Teodoro Llanos.

Por causas que son materia de investigación, en ese punto colisionaron una motocicleta Honda Tornado 250, conducida por el joven, y un Peugeot 208 al mando de un hombre de 39 años. En el automóvil también viajaban tres mujeres, de 32, 34 y 41 años. Todos los ocupantes del vehículo son domiciliados en Quines.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, el Peugeot 208 circulaba por la Ruta Nacional 79, mientras que la motocicleta avanzaba por calle Teodoro Llanos.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar. El fallecimiento fue constatado por el personal médico que acudió al sitio del accidente.

En tanto, el conductor del automóvil fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el impacto, efectivos de distintas dependencias de la Policía de la Provincia trabajaron en el lugar para realizar las pericias y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

La investigación continuará para determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.