Un auto volcó en Estancia Grande y sospechan que fue embestido

Un confuso y preocupante episodio vial ocurrido en Estancia Grande sigue bajo investigación, luego de que la Policía confirmara que el vuelco de un vehículo podría haber sido provocado de manera intencional.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del 23 de abril sobre la ruta provincial 9, en cercanías del club de polo de la localidad. Allí, un Toyota Corolla en el que viajaban tres jóvenes terminó volcado, con las ruedas hacia arriba, entre la vegetación.

Según la versión oficial, el vehículo habría sido embestido por otro automóvil que luego se dio a la fuga, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado. Testimonios indican que los ocupantes de ambos rodados habrían coincidido previamente en una misma fiesta.

El conductor del Toyota, un joven de 19 años, viajaba junto a una joven de 18 y una adolescente de 17. Producto del siniestro, la acompañante mayor de edad sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Central Ramón Carrillo, mientras que los otros dos ocupantes rechazaron asistencia médica.

Uno de los datos relevantes es que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo, descartando consumo de alcohol al momento del hecho.

La investigación ahora se centra en identificar al otro vehículo involucrado, que sería un Volkswagen Gacel gris conducido por un joven de la zona.

Mientras se continúan recolectando pruebas, el caso mantiene abiertas varias incógnitas sobre lo ocurrido y refuerza la hipótesis de un episodio intencional más que un simple accidente vial.