Bomberos Voluntarios: “No tenemos nada que ver con la Federación”

Bomberos Voluntarios de San Luis aclararon que no están vinculados a la intervención de la Federación, investigada por falta de rendición de fondos.

El jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis, Juan José Ramírez, aclaró que la institución no tiene ningún vínculo con la intervención de la Federación de Bomberos Voluntarios, investigada por la falta de rendición de más de $87 millones en subsidios nacionales.

La aclaración surgió luego de la presentación oficial de una nueva comisión interventora por parte del Gobierno provincial. En ese contexto, Ramírez señaló que existe confusión en la sociedad respecto al alcance de la medida.

“Los cuarteles no tienen nada que ver con la intervención. Nuestra institución tiene toda la parte administrativa al día y esto no afecta ni lo operativo ni la gestión interna”, afirmó.

El comandante también explicó que los fondos nacionales cuestionados no se distribuyen entre los cuarteles, sino que son administrados exclusivamente por la Federación.

Además, desmintió versiones que lo vinculaban con la comisión investigada. “Hace 15 años soy jefe de cuerpo, y ese rol no puede integrar una comisión directiva federativa”, sostuvo.

Sobre la situación de fondo, Ramírez consideró que la falta de rendición era conocida dentro del ámbito. “Esto viene de hace dos gestiones, no es algo nuevo”, indicó.

En cuanto al impacto, remarcó que la intervención no afecta la operatividad diaria, aunque sí reconoció que desde hace años existen dificultades en las capacitaciones nacionales vinculadas a la Federación.

Por otro lado, advirtió sobre la necesidad de reforzar el personal ante el crecimiento de la demanda. Actualmente, el cuartel cuenta con 63 bomberos operativos y 11 aspirantes en formación, aunque el desafío pasa por sostener el funcionamiento con recursos limitados.

Respecto al financiamiento, explicó que la institución se mantiene con aportes de empresas, vecinos y actividades propias. “Buscamos día a día el financiamiento”, concluyó.