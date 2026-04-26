Fraga tiene nuevo club: apuesta al fútbol y la inclusión social

Se fundó el Club 25 de Mayo en Fraga, una institución que apuesta al deporte como herramienta de inclusión, formación y contención social.

La localidad de Fraga sumó una nueva institución deportiva con la creación del Club 25 de Mayo, un espacio pensado no solo para la competencia, sino también para la contención social y el desarrollo integral de jóvenes.

La fundación se concretó el pasado 23 de abril y marca el inicio de un proyecto que busca consolidarse dentro de la Liga Mercedina de Fútbol, con participación inicial en el futsal y proyección de crecimiento en distintas categorías.

Desde sus comienzos, el club plantea una mirada amplia del deporte, con el objetivo de impulsar tanto las divisiones formativas como el fútbol femenino, entendiendo al fútbol como una herramienta clave para fortalecer valores, vínculos y comunidad.

Entre los protagonistas, el entusiasmo es evidente. Jugadores del plantel destacaron la importancia del grupo humano que dio origen al proyecto y la motivación por cumplir objetivos deportivos, como el ascenso en la competencia local.

El presidente de la institución, Paolo Enzo Lucero, remarcó que se trata de un camino que recién comienza, con el foco puesto en el crecimiento sostenido y el trabajo colectivo.

Más allá de los resultados, el Club 25 de Mayo nace con una identidad clara: ser un punto de encuentro, formación y pertenencia para toda la comunidad de Fraga.