Un año sin Francisco: misas en Luján, Flores y Roma para recordar al papa argentino

A un año de la muerte del papa Francisco, la Argentina lo recordará este martes con una misa central en la Basílica de Luján a las 17, presidida por monseñor Colombo y con todo el episcopado presente, y con otra celebración a las 20 en San José de Flores, el lugar donde nació su vocación, presidida por García Cuerva.

A un año del fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025, la Argentina y el mundo recuerdan este martes al pontífice con misas, caravanas y actos en distintos puntos del país y en Roma. La Conferencia Episcopal Argentina eligió la ciudad de Luján como escenario central de la conmemoración, bajo el lema «memoria agradecida y compromiso misionero.»

La misa principal se realizará en la Basílica de Luján a las 17, presidida por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, con la presencia de la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, entre ellos el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro. «La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados», señaló la Conferencia Episcopal en un comunicado.

A las 20, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá una misa en la Basílica de San José de Flores, el lugar donde Jorge Bergoglio tuvo su vocación sacerdotal a los 17 años. García Cuerva fue elegido por Francisco en 2023 como su sucesor en la arquidiócesis y es considerado su «mejor alumno» en materia doctrinal y pastoral. Ambos compartieron una visión de la Iglesia centrada en los sectores más vulnerables y la justicia social, forjada en la experiencia de García Cuerva como cura villero.

Los homenajes se extienden al interior del país. En San Juan, la Catedral organizó una semana completa de actividades que incluye la misa del martes, seguida de jornadas de oración, reflexión y gestos comunitarios. En Rosario y Santa Fe, diversas parroquias celebrarán misas durante el día.

En Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor —donde Francisco eligió ser sepultado y donde descansan sus restos—, se programó el rezo del rosario y una misa especial presidida por el sacerdote argentino Guillermo Karcher, figura de confianza del pontífice.

Francisco fue el primer papa latinoamericano y el primero de nombre Francisco en la historia de la Iglesia. Gobernó el Vaticano durante doce años, desde 2013 hasta su muerte, y dejó una huella imborrable en la Iglesia Católica global por su cercanía con los pobres, su estilo pastoral sin protocolos y su postura crítica frente al poder político y económico.