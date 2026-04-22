La cubrió con una colcha, se la llevó y ya está suelto: la familia va a la Justicia

Un hombre raptó a una nena de 10 años en barrio San Martín cubriéndola con una colcha, fue detenido pocas horas después y liberado el domingo a la noche tras apenas 24 horas preso. La familia de la víctima denunció la situación a la prensa y anunció que acudirá a la Justicia para exigir explicaciones.

El sábado a la tarde, la ciudad de San Luis se sacudió con el rapto de una nena de 10 años en el barrio San Martín. Un hombre —aparentemente mayor de edad— ingresó a la vivienda ubicada en calle Lavalle al 1900, tapó la boca de la menor, la cubrió con una colcha y se la llevó. La madre de 29 años alertó a sus familiares, que iniciaron una desesperada búsqueda. La niña fue encontrada en el predio de Granja La Amalia, una zona de descampado cercana, fuera de peligro pero sin poder dar datos precisos del agresor.

El operativo policial fue inmediato: efectivos de la Comisaría Seccional 4° y personal del CANAF se desplegaron en la zona. La niña fue trasladada a un centro de salud para revisión médica y luego recibió contención psicológica. Un hombre quedó detenido en el marco de la investigación. Hasta ahí, el procedimiento funcionó.

Lo que vino después encendió a la familia: este lunes, familiares de la nena denunciaron a SanLuis24 que el acusado quedó libre el domingo a la noche, apenas 24 horas después de ser detenido. La indignación es total. La familia anunció que acudirá a la Justicia para exigir explicaciones sobre la liberación y reclamar medidas que garanticen la seguridad de la menor. El caso quedó en manos de la Fiscalía y el CANAF, pero la comunidad del barrio San Martín pide respuestas urgentes.